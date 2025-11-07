Piero Hincapié no iba al Arsenal: filtran acuerdo con otro grande de Europa

Para nadie es un secreto que el fútbol sudamericano ha venido creciendo año tras año y Ecuador ha sido uno de los grandes países que ha dado de qué hablar. El nivel de la selección también lo demuestra por la clasificación para el Mundial de 2026.

Uno de esos jugadores estrella de Ecuador es nada más ni nada menos que Piero Hincapié, que, desde que estaba en el Bayer Leverkusen era uno de los objetivos de toda Europa. Lo querían en el Chelsea, Tottenham Hotspurs, Real Madrid, Barcelona y finalmente recaló en el Arsenal de la Premier League.

Tenía varias posibilidades, pero tomó la oportunidad que le brindaron en Londres. Poco a poco se ha venido afianzando en el equipo dirigido por Mikel Arteta debutando en la UEFA Champions League con los ‘Gunners’ y jugando la Premier League con los grandes futbolistas a nivel mundial.

Sin embargo, aunque se convirtió en un flamante fichaje del Arsenal para esta temporada, desde Inglaterra filtraron que el equipo londinense no era la única opción, y, que, de hecho, antes de finiquitar los detalles con los ‘Gunners’, ya tenía un acuerdo con otro equipo.

ATLÉTICO DE MADRID TENÍA LISTO EL FICHAJE DE PIERO HINCAPIÉ

Con media Europa que quería tener los servicios de Piero Hincapié, el periodista Ryan Taylor señaló que, justo antes de que estampara la firma en el contrato con el Arsenal, tenía todo listo para jugar en España con el Atlético de Madrid, uno de los clubes que había pujado en varias ocasiones.

Ya había un acuerdo, pero Andrea Berta, director deportivo del Arsenal fue el actor clave para que el equipo londinense se quedara con el defensor central ecuatoriano que ya ha demostrado en Europa su liderazgo y su valía. Además, es un indiscutible titular en la selección de Ecuador que seguramente dará de qué hablar en el Mundial de 2026.

El equipo inglés no quería perder a Piero y fue Andrea Berti quien le aconsejó al club que pusiera un poco más de dinero para poder asegurar el fichaje del defensor justo cuando el Atlético de Madrid parecía tener todo listo para fichar al zaguero de 23 años.

EL DEFENSOR NO SE LAS CREE ESTAR EN ARSENAL

Después de ser inicialista en el juego ante el Slavia Praha en la UEFA Champions League, el ecuatoriano afirmó para TNT Sports que, “estamos peleando todo para ganar. Me siento feliz por sumar minutos con este equipo y me siento muy privilegiado de jugar aquí. Tenemos que seguir hacia adelante y podemos mejorar para en un futuro hacerlo de la mejor manera”.

Además, agradeció a las oportunidades que le ha dado Mikel Arteta, “siempre hay un trabajo por detrás de todo esto y él es un gran técnico, con muchos colaboradores que siempre nos ayudan en cada momento del entrenamiento. Nosotros tratamos de hacer lo mejor para demostrar en los partidos”.

Destacó todo lo que se está jugando en la temporada con el Arsenal y sentenció que sueña con quedarse con todas las competencias, “soñamos con ganar todo, y estamos trabajando para eso. Quiero estar bien, quiero llegar bien al Mundial. Pero primero tengo que trabajar bien en el club y eso me hará llegar bien al Mundial, que es algo soñado”.