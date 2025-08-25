Piero Hincapié romperá el mercado: fichaje estrella de la Premier League

Una de las novelas en el último tiempo del fútbol internacional es nada más ni nada menos que Piero Hincapié. El joven defensor ecuatoriano descrestó en el Bayern Leverkusen campeón de la Bundesliga con Xabi Alonso hasta tal punto de que la Premier League y la Liga de España armaron pelea por sellar el fichaje del ex Independiente del Valle.

Real Madrid, Atlético de Madrid y hasta Barcelona estuvieron pendientes de las condiciones y de lo que el Bayer Leverkusen pretende para una posible venta de Piero Hincapié. La Premier también sigue los pasos del seleccionado con la selección de Ecuador.

Liverpool, Chelsea y Arsenal entran en la pelea mano a mano para poder cerrar el fichaje del ecuatoriano. De hecho, por la lesión de Levi Colwill, los ‘Blues’ pretendían contratarlo, pero en últimas semanas se retractaron, tal vez por su alto precio de 60 millones que es lo que cuesta su cláusula.

En ese sentido, todo parece indicar que su futuro sí estará ligado a la Premier League y en Londres. Arsenal ganaría la pelea después de que Piero le diera a conocer al Bayer Leverkusen que quiere salir en este mercado de fichajes. Los ‘Gunners’.

PIERO HINCAPIÉ JUGARÁ EN EL ARSENAL EN ESTA TEMPORADA

Quedan escasos días para que termine el mercado de fichajes en Europa y Arsenal pretende dar el golpe en el libro de pases con la posibilidad de concretar la llegada de Piero Hincapié. Al parecer, el equipo londinense está listo para enviar una oferta para asegurarlo.

No lo tienen fácil, pues, el Bayer Leverkusen no lo dejaría salir por menos de 60 millones de euros. The Athletic afirmó que Arsenal intentará convencer a los alemanes de rebajar su alto precio. Además, la necesidad también es salir de algunos jugadores en la zaga defensiva para que el ecuatoriano pueda tener cabida en la nómina que ya tiene a William Saliba y a Gabriel Magalhaes como pilares.

De acuerdo con The Athletic, la idea en ese caso es salir del polaco Jakub Kiwior en calidad de cedido. Arsenal tendrá que esperar por rebajar los sesenta millones que pide el Bayer Leverkusen que ya se plantó con la decisión de no dejarlo ir por un valor menor. Además de la negociación para reducir el precio, tendrá que desprenderse de zagueros.

ARSENAL Y LA OFERTA QUE ACERCARON AL BAYER LEVERKUSEN

Los ‘Gunners’ entran solos en la pelea por sellar el fichaje de Piero Hincapié que parece ya avanzado, dado que el ecuatoriano ya habría dicho que quiere su salida del Bayer Leverkusen. Bajo esas condiciones de buscar nuevos aires, el Arsenal deberá aprovechar los últimos días del mercado.

La idea inicialmente es poder rebajar esos 60 millones de euros, pero Piero Hincapié saldría en calidad de préstamo con una opción de compra obligatoria. Esa será la manera en la que el Arsenal espera cerrar todas las conversaciones con el ecuatoriano y con el Bayer Leverkusen para poder contar con el zaguero en esta temporada.