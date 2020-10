¿Por qué James es figura en la Premier? Brillante respuesta dio Carlo Ancelotti

Este sábado, James Rodríguez dio un nuevo recital en la Premier League tras lograr dos goles y una asistencia en el cotejo ante el Brighton por la tercera jornada del campeonato. El colombiano es la indiscutible figura de los ‘Toffees’ y sigue llevándose todos los aplausos de propios y extraños.

Además, James es un jugador mediático en toda Europa por lo que significó su salida del Real Madrid en medio de polémica y a manos de otro entrenador de la entraña madridista (Carlo Ancelotti). Por ende, el italiano le consiente y lo tiene como su bandera de juego.

En rueda de prensa, a Ancelotti le preguntaron qué significaba para él tener a James y su brillante rendimiento; él solo lo elogió explicado desde el juego: "Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El campo es el mismo, los oponentes son siempre 11, la pelota es la misma, la portería no se mueve. El fútbol es simple".

Ahora, James Rodríguez viajará a Colombia para unirse a la Selección que enfrentará a Chile y Venezuela en la primera doble jornada de Eliminatoria, y luego de esto deberá visitar al Liverpool en la cuarta fecha de la Premier League, también con Manchester United en el radar por el juego de la Copa de la Liga.

Everton es parcial líder de la Premier League con 12 unidades y ha hilado uno de los mejores inicios de temporada de toda su historia.