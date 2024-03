Predicen cuál sería el próximo equipo de Luis Díaz si sale del Liverpool

Con la inminente salida de Jürgen Klopp, Liverpool tampoco asegura la continuidad de varios de sus jugadores. Virgil van Dijk afirmó que no sabía qué podía ocurrir en el futuro, cuando salió a la luz la decisión del alemán de salir apenas se acabe la temporada. Además del neerlandés, Mohamed Salah tampoco tendría su continuidd asegurada.

Otro es Luis Fernando Díaz. Según The Sun, “Luis Díaz está en camino de ser la salida más importante del Liverpool este verano, si pueden vincular a Mo Salah a un nuevo acuerdo”, y agregaron que, “el resultado relacionado con Salah en particular influirá en el futuro del as colombiano Díaz, de 27 años”. Pero, con esto en cuestión, aparecen varios clubes que podrían hacerse con los servicios del extremo.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que Luis Fernando Díaz sea jugador del FC Barcelona, que en ventanas de fichajes anteriores, ya habrían enviado una que otra oferta. Sin embargo, Liverpool no las aceptó. Por esta razón, la Inteligencia Artificial recomendó cuáles podrían ser los mejores destinos para el colombiano, y para la sorpresa de muchos, tras su paso por los ‘Reds’, no regresaría a Inglaterra.

La Inteligencia Artificial asegura que, por la salida de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain podría suplir al delantero francés con el extremo, Luis Díaz. No obstante, en los últimos candidatos que fueron sondeados, la figura del colombiano no entraba en la discusión con intereses en Rafael Leao o en Lautaro Martínez.

Luis Díaz sería el indicado para resolver la crisis deportiva que se desvela en el Bayern Múnich, y, que así como el Liverpool, tras la decisión de Thomas Tuchel de irse, varios jugadores podrían acompañar en esa puerta de salida al alemán.

Italia podría ser otro destino ideal para el guajiro con la compañía de su compatriota, Juan Guillermo Cuadrado en el Inter de Milan. El antioqueño podría convencer a los directivos interistas para fichar a Luis Díaz del Liverpool, pero, el club inglés pide millones por ‘Lucho’.

Finalmente, en España aparecen dos clubes: Atlético de Madrid, siendo un club de un gran proceso deportivo con Diego Pablo Simeone. Luis Díaz llegaría a reforzar a un club que se ha mantenido en la lucha por competencias europeas y en la liga local. A su vez, el Barcelona, la cual se ve más distante por la crisis financiera, pero, con varias salidas que se asoman, podrían reconstruir la situación económica y fichar a un anhelo en la anteriores ventanas de fichajes.