Klopp suspira con la victoria en el último minuto: "fue perfecto"

En la tarde de este miércoles Liverpool logró salvar los tes puntos ante Newcastle, un partido que correspondía a la octava jornada de la Premier League y que, además, tuvo un gol para los locales en el último minuto gracias a Fabio Carvalho.

Vea también: Liverpool salvó el resultado en el último minuto; segundo triunfo en la Premier

Después del compromiso, el técnico del equipo habló de sus sensaciones tras el 2-1: “Esta es la mejor manera de ganar un partido de fútbol. Creo que anotamos después de 90+8 es la respuesta perfecta. Estoy muy feliz por eso”.

“Incluso antes de que estuviéramos 1-0 abajo, veíamos situaciones un poco desesperadas. Tuvimos que obligarnos a mantener la calma un poco más y seguir adelante. Al final lo forzamos y que golazo del cumpleañero. El fútbol puede ir en ambas direcciones, pero esta noche fue en la correcta, un final de juego perfecto". añadió.

Así mismo, se refirió al rival: “Estoy muy feliz de que todos lo hayan visto esta noche. Fue difícil de aceptar. De todos modos, fue un juego difícil, Newcastle invirtió mucho para cerrarnos".

“Estuvieron cerca de conseguir casi todo por ello. Por supuesto, todo el mundo quiere ver un partido de fútbol y cuando se interrumpe, a menudo no es agradable para nadie. La única oportunidad que tenemos, no solo para este juego sino en general, el árbitro tiene que sacar tarjetas amarillas antes. No sé en qué momento dejó de ser amarilla lo de patear el balón. ¿Cuándo murió esta regla?" concluyó.

Le puede interesar: [Video] Liverpool y el gol de último minuto que dejó delirando a los hinchas

Finalmente, agradeció a la hinchada: “Seguimos adelante y nos presentamos allí para los fanáticos. Nos ayudaron mucho y les voy a dar las gracias porque sin ellos esto hubiera sido imposible.

El próximo partido de Liverpool será este sábado 3 de septiembre en condición de visitante frente a Everton a las 6:30 am (hora Colombia).