Premier League: los cinco fichajes más caros de la temporada 2025-26

Cerró la ventana de fichajes en Inglaterra y, como ya es costumbre, lo hizo con un despliegue económico que volvió a dejar a la Premier League como la liga más poderosa del planeta. Entre inversiones millonarias y movimientos de última hora, el campeonato inglés sacudió el mercado y dejó nombres que desde ya marcan el rumbo de la temporada 2025-26.

Liverpool fue el club que más brilló en este mercado. Los Reds no solo invirtieron fuerte, sino que lograron asegurarse tres de los cinco fichajes más caros del verano. En Anfield no hubo espacio para dudas: el proyecto de Arne Slot quiere competir en todos los frentes y necesitaba un golpe de autoridad para demostrarlo.

El fichaje que más ruido hizo fue el de Alexander Isak. El delantero sueco dejó Newcastle y se convirtió en el traspaso más caro en la historia del fútbol británico, con una cifra que alcanzó los 130 millones de libras. Una inversión récord que pone al atacante como el nuevo líder ofensivo del club.

Pero Liverpool no se quedó ahí. También apostó por Florian Wirtz, la joya alemana que brillaba en el Bayer Leverkusen y que aterriza en Inglaterra por 116 millones. A sus 22 años, es uno de los talentos jóvenes más prometedores de Europa y se espera que sea clave en la generación de juego.