Premier League reveló los horarios de sus primeras fechas

La Premier League, que se reanudará el próximo 17 de junio, ha desvelado este viernes los horarios de las tres primeras jornadas de liga después del parón por el coronavirus. La competición arrancará el 17 con los encuentros Aston Villa vs. Sheffield United (12:00 hora colombiana) y Manchester City vs. Arsenal (14:15).

La jornada número 30 del campeonato, ya con todos los equipos igualados a partidos, arrancará el viernes 19 con dos encuentros, el Norwich vs. Southampton (12:00) y el Tottenham Hotspur vs. Manchester United (14:15). El virtual campeón, el Liverpool, no volverá a la competición hasta el domingo 20, cuando se mida al Everton (13:00) con la posibilidad de que este encuentro se dispute en un estadio neutral.



Si el City perdiese su partido con el Arsenal y el Liverpool batiese a sus vecinos, los de Jürgen Klopp ganarían su primera liga en treinta años. Otros encuentros importantes de los que ya se conoce fecha son el Chelsea vs. Manchester City del jueves 25 (14:15) y el Manchester City vs. Liverpool del jueves 2 de julio (14:15).

Liverpool no obtuvo buenos resultados en las últimas fechas y tras ser eliminado en Champions League, luego de caer a manos de Atlético de Madrid, luchará para conseguir un título histórico.



Jornada número 30 de la Premier League:



Viernes 19 Junio: 12:00 Norwich City-Southampton- 14:15 Tottenham Hotspur vs. Manchester United

Sábado 20 Junio: 6:30 Watford vs. Leicester City - 11:00 Brighton vs. Arsenal - 11:30 West Ham vs. Wolverhampton - 13:45 AFC Bournemouth vs. Crystal Palace

Domingo 21 Junio: 8:00 Newcastle United vs. Sheffield Utd - 10:15 Aston Villa vs. Chelsea - 13:00 Everton vs. Liverpool

Lunes 22 Junio: 14:00 Manchester City vs. Burnley.