Premier League sigue avanzando en la idea de volver a la competencia

El Gobierno británico puede aprobar el contacto físico en los entrenamientos a finales de esta semana, según aseguró el secretario de cultura y deporte, Oliver Dowden. El ejecutivo aprobó la semana pasada los entrenamientos en grupos pequeños la semana pasada y los clubes de la Premier League acordaron comenzar a partir de este martes, aunque son varios los clubes que volvieron a los campos de práctica desde el miércoles, como es el caso de Everton, donde juega Yerry Mina.

El siguiente paso es la fase dos, en la que ya se permitiría el contacto físico, con las entradas a ras de suelo, por ejemplo, antes de poderse disputar partidos de once contra once. "Ya dimos las recomendaciones para que entrenasen sin contacto y fueron publicadas a principios de esta semana. Ahora espero, sujeto a la aprobación del servicio sanitario de Inglaterra, que a finales de semana conseguir las recomendaciones sobre los entrenamientos con contacto en los deportes de élite, para que puedan empezar a entrenarse", apuntó Dowden.



El secretario también explicó que después de esto se trabajará en las recomendaciones para que retorne la competición a puerta cerrada. "Si podemos hacerlo de forma seguro, me gustaría poder ponerlo en funcionamiento a mediados de junio", añadió. La fecha del 12 de junio es la que la Premier League tiene entre ceja y ceja para el retorno de la competición, aunque podría verse alterada por las peticiones de jugadores y entrenadores de más tiempo de preparación.

En medio de la incertidumbre de algunos jugadores por el regreso, entendiendo que todavía es muy pronto para reactivar los entrenamientos grupales, tal como sucede con Troy Deeney de Watford y N'golo Kanté, de Chelsea, los clubes ingleses apuntan a la finalización de una temporada que está prácticamente resuelta pero en la que todavía hay algunos lugares importantes por definir.