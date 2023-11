Premier League: Supercomputadora predijo el campeón y los tres equipos que van a descender

La Premier League es una de las ligas internacionales más llamativas del mundo y por eso, en las últimas horas se pudo conocer que una supercomputadora, basada en varias estadísticas, dio a conocer el equipo que será campeón y los tres que van a descender, una vez termine la 2023-24.

Es relevante decir que apenas se va en la mitad de la temporada, pero ya se empiezan a perfilar los clubes que serán protagonistas y aquellos que perderán su plaza en la primera división.

Así las cosas, todo apunta a que el Manchester City continuará en lo más alto y se llevará el título en esta edición del torneo inglés; además, estará acompañado en el podio de equipos como Arsenal, Liverpool y Newcastle.

No suficiente con eso, los tres que no podrán mantener la categoría son Luton Town, Burnley y Sheffield, todos recién ascendidos a la primera división, por lo que los resultados no serán suficientes para asegurarse otra temporada en esta competición.

Con el panorama claro, lo único que queda por ver es si finalmente esta predicción será acertada que, de ser así, le daría al equipo de Pep Guardiola el décimo título de su historia y el segundo consecutivo tras ganar el del 2022-23.

Por su parte, los clubes que no la pasarán tan bien son Chelsea, Tottenham, Manchester United y Everton, este último quedará al borde del descenso nuevamente.