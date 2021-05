Primer parte sobre James: Ancelotti dice que su lesión no es tan grave

En el marco de la fecha 34 de la Premier League, Everton sufrió este sábado una dura derrota a manos de Aston Villa siendo local en Goodison Park. De esa manera, los ‘Toffees’ desaprovecharon la oportunidad de desbancar a Liverpool en la tabla de posiciones y se alejan de las competiciones europeas para la próxima temporada.

Las noticias no fueron buenas para Everton desde el calentamiento previo al partido, donde James Rodríguez sufrió una molestia que lo hizo salir de la convocatoria minutos antes del juego y a la postre ser baja sensible en un equipo que no encontró loa caminos para hacerse con la victoria.

Ante las dudas por el colombiano, Carlo Ancelotti solo dijo: "Creo que jugará en el próximo partido. Fue un problema realmente pequeño" sin dar mayores detalles del nuevo problema muscular de James.

El dolor que sintió James fue en su pantorrilla, situación por la que se prendieron las alarmas pues se relaciona con su constante lesión de sóleo que le ha saboteado gran parte de su carrera deportiva en Europa desde su segunda temporada con Real Madrid.

Yerry Mina no fue titular en este partido, pero ya está recuperado de sus lesiones musculares Respecto a James, se espera la evolución y saber si juega el próximo domingo cuando Everton visite a West Ham o si estará más días afuera como la última vez.