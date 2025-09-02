Primer problema para Piero Hincapié en el Arsenal: complicada titularidad

Acabó la novela de Piero Hincapié que buscaba su salida del Bayer Leverkusen después de que el elenco alemán negara varios intereses de clubes de Europa como Chelsea, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, entre otros. Finalmente, el lunes 1 de septiembre se confirmó la vinculación de Piero en el Arsenal de Inglaterra.

Vea también: Vingegaard reveló polémico plan por el liderazgo en Vuelta España

Bayer Leverkusen esperaba una oferta de 60 millones de euros que es lo que representa la cláusula de rescisión del defensor central. Esa era la única manera de dejarlo salir de la institución, pese a que el ecuatoriano quería abandonar el equipo de la manera que fuera.

Sin embargo, Bayer Leverkusen cedió en el último momento. Arsenal envió una última oferta buscando el préstamo del ecuatoriano con una opción de compra de 52 millones de euros. Ocho millones menos que la cláusula que era la suma que estaban esperando en el conjunto alemán.

Aunque cumplió el anhelo de salir del Leverkusen y poner rumbo a Inglaterra, Piero Hincapié se enfrenta a un primer problema en un club que no le garantizará la titularidad. Por lo menos por temas de la competencia en la zaga central que tendrá el ex Independiente del Valle.

LA COMPETENCIA COMPLEJA QUE TENDRÁ PIERO HINCAPIÉ

Piero Hincapié llegó al Arsenal con el anhelo de mantenerse en la titularidad. A diferencia de su paso por el Bayer Leverkusen, el ecuatoriano se encontrará con centrales de un nivel mundial como William Saliba y Gabriel Magalhaes, que son los principales defensores de los ‘Gunners’.

Además de los dos centrales titulares que tiene el Arsenal, aparece otro problema para Piero. Se trata del colombo español, Christian Mosquera que es una de las importantes opciones para Mikel Arteta. De hecho, el zaguero ex Valencia fue vital en el juego ante el Liverpool.

Le puede interesar: Bolivia se juega su suerte: lo que necesita para clasificar al Mundial

A Christian Mosquera le tocó entrar por la lesión de William Saliba que tuvo que dejar el campo. El colombiano hizo un gran partido ingresando a los cinco minutos del primer tiempo. Lo jugó casi todo y fue una de las grandes figuras.

Para Piero Hincapié, el zaguero deberá competir con dos centrales que son habitualmente titulares. Le puede dar la mano que William Saliba está lesionado y que podría tener cabida en ese sentido. Sin embargo, lo que demostró Christian Mosquera podría dejar abierta la discusión de quién debe seguir en la lista de centrales, Mosquera o Hincapié.

MIKEL ARTETA AVALÓ LA LLEGADA DE PIERO HINCAPIÉ

Piero Hincapié llegó al Arsenal con la necesidad de seguir por la misma línea del Leverkusen y ser titular. Su rendimiento en Alemania lo dejan como una de las grandes figuras y, además, es un jugador de mucha proyección para el futuro. Sin duda alguna, este refuerzo para los ‘Gunners’ ayudará al futuro por ser un perfil joven que le puede dar frutos a la institución.

Lea también: Suena para el América técnico que dirigió a jugador de la selección

Después de su fichaje, Mikel Arteta afirmó, “estamos muy contentos de dar la bienvenida a Piero Hincapié al club. Piero tiene una presencia física real, con su versatilidad y flexibilidad táctica que nos dan fuertes opciones defensivas adicionales. Es un gran personaje, con una muy buena combinación de juventud y madurez. Hará que nuestro equipo sea más fuerte y competitivo a medida que continuamos en esta temporada”.

Además, el director deportivo, Andrea Berta mencionó que, “con tan solo 23 años, Piero ya cuenta con una amplia experiencia, tanto en la Bundesliga como a nivel internacional. Es un defensa inteligente con gran fuerza y versatilidad".