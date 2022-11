"Probablemente no siga": CR7 anticipa que cambiará de club y un ex Millonarios sería su compañero

El último baile de Cristiano Ronaldo en el Manchester United está a punto de terminar de la peor forma posible. El equipo inglés inició este viernes los procedimientos para hacer frente a la entrevista en la que el portugués cargó contra toda la estructura del United y estos incluyen la posible rescisión de contrato del que una vez fue el jugador más importante del equipo.

Así lo asegura la prensa inglesa, que explica que el United ha buscado asesoramiento legal para rescindir el contrato de un jugador que ha pasado de escuchar en Old Trafford el "¡Viva Ronaldo!" a atacar a prácticamente todo el club. Solo ha salvado a los aficionados, de los que ha dicho que "siempre tienen razón". Del resto, no queda títere con cabeza. Todos han sufrido la furia de un Cristiano Ronaldo incapaz de aceptar que a sus 37 años ya no es tan determinante como hace cuatro años, cuando ganó la Liga de Campeones por última vez.

“Probablemente no siga en el United. Lo entendería, hay personas que no les gusta ir de cara, pero yo no negocio mi moralidad. En los últimos tres meses no me han respetado y tengo muchos reproches hacia ellos. "El entrenador y dos o tres ejecutivos está claro que quieren que me vaya. Y hay gente que desde el año pasado no me quiere aquí", dijo CR7 en una entrevista.

Rescisión de contrato y que ni vuelva a Carrington, la ciudad deportiva del United. Es la opción que maneja la prensa inglesa, que ya da por hecho que los días de Cristiano como 'Diablo Rojo' han llegado a su final. Queda por definir cómo lo llevará a cabo el United, si decidirá esperar a que termine el Mundial, a que eliminen a Portugal o a que arranque el mercado invernal.

Internacional de Miami ya habría hecho contactos con CR7

A la par de la salida de Cristiano Ronaldo, comenzó a rumorarse del posible interés del Ínter de Miami (MLS) en el jugador portugués. Aparentemente, David Beckam comenzó contactos con el luso para que se sume a las filas del equipo del sur de la Florida, donde actúa el colombiano Emerson Rodríguez, ex jugador de Millonarios.