Propietarios del Arsenal aseguran que no venderán al club inglés

Los Kroenke, la familia que posee el Arsenal, negaron que tengan ningún tipo de interés en vender el club, después de los rumores que han relacionado al fundador de Spotify y a varios jugadores con una oferta para su compra.



Daniel Ek, multimillonario sueco dueño de Spotify y los jugadores Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira se han unido, según rumores, para llevar a cabo una oferta que terminara con el mandato de los Kroenke, en entredicho desde su inclusión en la Superliga europea.



Sin embargo, la familia estadounidense ha negado que tengan interés en deshacerse del club a través de un comunicado.



"En los últimos días hemos visto especulación en los medios sobre una posible oferta por el Arsenal. Estamos comprometidos al 100 % y no vamos a vender ninguna participación del club. No hemos recibido ninguna oferta y no las contemplaremos", dijo la familia Kroenke.



Los rumores sobre su venta aumentaron tras el encuentro ante el Everton del pasado viernes, cuando se produjo una protesta en contra de los dueños en los aledaños del Emirates Stadium. El Arsenal fue uno de los miembros fundadores de la Superliga europea, pero inició el procedimiento para su salida, al igual que el resto de clubes ingleses, al ver la recepción entre los aficionados de esta decisión.