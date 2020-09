Solo dos partidos en la Premier League han sido suficientes para que James Rodríguez haya dejado en la cancha toda su capacidad con el balón. El colombiano se robó el show del Everton, club que venció 5-2 al West Bromwich con una actuación destacada del número 19, que incluyó el gol del empate parcial 2-2.

El equipo inglés no ha podido tener un mejor arranque de campeonato y no duda en elogiar el aporte de James hasta ahora. Sus redes sociales se han volcado para alabar las bondades futbolísticas del sudamericano, quien ha hecho gala de su repertorio con la zurda, más allá que todavía le falta ponerse a punto físicamente.

Y es que además del gol que anotó James, Everton también destacó otra jugada que no tuvo tanta repercusión pero que también fue clave para uno de los tantos de los ‘Toffees’ frente al West Bromwich. Corría el minuto 66 con el 4-2 a favor de los locales cuando el atacante filtró un pase elevado, muy a su estilo, que fue a parar a los pies de Richarlinson, quien a su vez asistió a Calvert-Lewin, la otra figura del partido.

¡Qué chimba de pase, @jamesdrodriguez! Es para verlo una y mil veces. 😍 🇨🇴



𝙂𝙊𝙇𝘼𝘼𝘼𝘼𝙕𝙊 👏pic.twitter.com/jpSUeCN6cy — Everton (@EvertonESP) September 20, 2020

“¡Qué chimba de pase, James! Es para verlo una y mil veces”, escribió la cuenta oficial del Everton en Español, mostrando su admiración por las pinceladas que por el momento deja el paso del colombiano en Liverpool.

Luego del encuentro ante West Bromwich, James Rodríguez volverá a la acción el próximo sábado cuando enfrente al Crystal Palace por la tercera fecha de la Premier League. Será en condición de visitante y el encuentro iniciará a las 9:00 am, hora de Colombia (Estados Unidos: 10:00 am (del este) y 7:00 am (del Pacifico).