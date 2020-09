Qué diferencia, James: el video con Ancelotti que lo explica todo

James Rodríguez marcó su primer tanto con el Everton en la Premier League. El colombiano fue uno de los responsables de la goleada de su equipo, sobre todo en el primer tiempo cuando el West Bromwich se fue arriba en el marcador. Los de Liverpool remontaron con el tanto del sudamericano, quien mostró su talento con un soberbio disparo de zurda que fue a dar al palo ídem del guardameta.

Vea también: ¿Por qué critican a Yerry Mina tras la goleada del Everton?

El flamante fichaje de los ‘Toffees’ jugó gran parte del encuentro y fue sustituido al minuto 78. Moise Kean ingresó en su lugar, mientras que el colombiano caminó rumbo al banco. En ese momento apareció la imagen de Carlo Ancelotti, quien no dudó en expresar un gesto de beneplácito por el buen juego de su dirigido. El técnico abrazó a James y lo felicitó con evidente satisfacción por lo hecho.

Alguien que te quiera como Ancelotti a James ⚽❤️ pic.twitter.com/tOlmXwtHwm — Mauricio Motta (@MauricioMottaJ) September 19, 2020

Así se observó en la transmisión oficial del encuentro con un James Rodríguez sonriente y motivado por el ambiente que encuentra en su nuevo equipo, contrario a lo que sucedía hace unos meses. El colombiano, en dos fechas de la Premier League, ha mostrado en la cancha su talento, contribuyendo al buen inicio de los de Liverpool, que ya suman igual número de victorias ante Tottenham y West Bromwich.

Le puede interesar: Golazo de James agita a un Everton que volvió a ganar en la Premier

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con el Everton en la Premier League?

Consumada la goleada del Everton frente al West Bromwich, todo indica que el próximo partido de James Rodriguez en la Premier será el próximo sábado 26 de septiembre frente al Crystal Palace como visitante desde las 9:00 am, hora Colombia. Previamente, Everton disputará el miércoles la tercera ronda de la Capital One Cup enfrentando al Fleetwood. No obstante, es poco probable que James sea parte de dicho encuentro.