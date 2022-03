¿Quién es el dueño del Liverpool y qué otros equipos están bajo su propiedad?

¿Quién es el dueño del Liverpool?

No muchos lo saben, pero el verdadero dueño del Liverpool no es una persona como tal, sino un grupo de inversión principalmente de origen estadounidense. Fenway Sports Group (FSG) asumió la mayoría accionaria en 2011 cuando el club atravesaba una importante crisis económica, sumado a una preocupante deuda. Los retos no fueron menores desde entonces y los desaires que hubo, mucho menos, sobre todo con aquel subcampeonato de Premier logrado en 2014.