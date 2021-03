Quién transmite Chelsea vs Everton hoy; Premier League

En la jornada 27 de la Premier League, se puede ver un duelo interesante para el equipo de Carlo Ancelotti, Everton, que visita al Chelsea de Thomas Tuchel por arrebatarle los tres puntos para poder entrar a la zona de Champions League.

CHELSEA VS EVERTON: DÓNDE Y CÓMO VER EL PARTIDO ONLINE EN VIVO

El partido Chelsea vs Everton se puede ver en Sudamérica a través de ESPN Play o por la señal convencional de ESPN. UNIVERSO NOW, NBC Sports App, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, NBCSports.com y UNIVERSO transmite en Estados Unidos. En México, el juego va por la señal de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. También puede seguir el encuentro por Antena2.com gratis.

Colombia: 1:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)

Argentina: 3:00 pm

México: 12:00 pm

Y es que los ‘Toffes’ están en la quinta casilla de la Premier por lo que las tres unidades le ayudarían a quedar por encima de los ‘Blues’, ya que están con 47 unidades.

No obstante, una duda hay para el encuentro es la presencia del colombiano, James Rodríguez, quien aún no se ha recuperado de su molestia física, por lo que el entrenador italiano, en la rueda de prensa previa al encuentro, manifestó que “con James, no lo sé. Creo que tenemos que comprobarlo… Creo que tal vez no esté preparado para el partido contra el Chelsea. Pero para el próximo juego contra Burnley, sí podría estar”.

Por otra parte, el entrenador de Chelsea, Tuchel le restó importancia a la lesión de James y comentó que "ellos son una escuadra muy fuerte, muy física, llena de talento. Tienen delanteros fuertes y un volante 10 muy peligroso como James”.