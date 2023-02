"Quiero arreglar las cosas": Klopp no se baja del bus y sigue en el Liverpool de Luis Díaz

A lo largo de la presente temporada, el Liverpool ha atravesado diferentes baches en lo futbolístico por cuenta de los malos resultados, especialmente en la Premier League, y por las constantes bajas por lesiones de sus jugadores, uno de ellos es el colombiano Luis Díaz.

Todo esto ha hecho que desde Inglaterra circulara la información de que Jürgen Klopp dejará de ser el técnico del equipo de Anfield al final de esta temporada. Sin embargo, el alemán prefiere mantenerse firme en su puesto y está dispuesto a revertir la situación en el club, tal como manifestó en una reciente conferencia de prensa.

Le puede interesar: Liverpool pide que la UEFA tome cartas en el asunto tras la última final de la Champions League

“No me iré y no me puedo ir porque soy responsable y tengo muchas responsabilidades. Quiero arreglar las cosas y lo voy a hacer porque estoy cien por ciento comprometido”, aseguró.

Con esto, Klopp enfrenta los rumores que lo situaban fuera del club y, pese a la situación actual, seguirá al frente del equipo 'red', con quien tiene contrato hasta 2026.

Vea también: Luis Díaz también trabaja la parte mental para volver con toda al Liverpool: "Es lo más importante"

Por otra parte, el estratega alemán también aprovechó el espacio para defender a su cuerpo técnico tras las críticas que ha recibido por parte de la prensa inglesa.

"Si no les has reconocido su buen trabajo en los buenos momentos, entonces no lo hagas en los menos buenos. No lo hagas, ten h****s y ven por mí. Yo puedo tener una confrontación contigo sin problemas. Si me dejo ayudar por gente que no me da los consejos correctos, es culpa mía, no de ellos", expresó en la rueda de prensa.

Otras noticias

Vuelve la maratón de Caracas con 54 mil dólares en premios