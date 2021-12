Rangnick abre la puerta a quedarse más tiempo en el Manchester United

Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, ha dejado la puerta abierta a quedarse más allá de los seis meses que ha firmado hasta final de temporada.

El técnico alemán, que se ha estrenado hoy al frente de los 'Diablos Rojos' ha sellado un contrato de seis meses, tras los que pasará a formar parte de la dirección deportiva del equipo, pero no se cierra a alargar su etapa como entrenador.

"La gente con la que he hablado ha dejado muy claro que hablamos de un contrato de seis meses", dijo Rangnick.

"No hemos hablado aún de lo que ocurrirá en el verano. Veremos. Si todo va bien, como pasó en el RB Leipgiz, quizás sea bueno seguir trabajando otro año, pero es todo hipotético. Lo único que me importa ahora mismo es ganar partidos".

Rangnick viene como sustituto de Ole Gunnar Solskjaer, que fue despedido hace dos semanas tras tres años en el cargo. Michael Carrick, su asistente, fue contratado como técnico interino para los partidos contra el Villarreal, el Chelsea y el Arsenal.

"Cuando el Chelsea me contactó en enero, solo me hablaron de la opción de estar cuatro meses. Aquí son seis meses y medio y luego me quedaré como consultor dos años. Cuando un club como el Manchester United te llama, no puedes decir que no".

"Estoy muy al corriente de lo que ocurre en la Premier League. Es obvio que esta plantilla tiene mucho talento y experiencia y el reto ahora mismo es dar más equilibrio al equipo. Ayer mismo necesitamos tres goles para ganar el partido. De media nos marcan dos goles y eso es muchísimo".

El técnico alemán dirigirá su primer partido en Old Trafford este domingo contra el Crystal Palace.