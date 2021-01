Reconocido exjugador de Tottenham dice que Dávinson Sánchez no está a la altura de Mourinho

La temporada 2020/21 no ha sido la mejor para un Dávinson Sánchez que estaba acostumbrado a ser constante inicialista del Tottenham con Mauricio Pochettino. El defensor colombiano solo ha jugado seis partidos en la Premier League y ha tenido algunas apariciones en Europa League y copas locales.

Mientras en Inglaterra se habla de su posible salida al PSG o el fútbol italiano en el próximo mercado de verano europeo, él sigue a la espera de una oportunidad para seguir jugando en Tottenham. No obstante, su nivel no es el mejor frente a sus compañeros y encima recibe algunas críticas desde la prensa y el análisis deportivo.

En esta ocasión quien cuestionó a la defensa londinense (incluido Dávinson Sánchez) fue Jamie O'Hara, exvolante del Tottenham entre 2005 y 2011, habló con ‘Talk Sport’ y expresó su opinión sobre la floja zaga de los Spurs.

"Eric Dier, Davinson Sánchez o Toby Alderweireld no están al mismo nivel de los defensores que Mourinho ha tenido en el pasado. No creo que sean lo suficientemente buenos para mantener una ventaja de 1-0. No son John Terry o Ricardo Carvalho, no son los jugadores que Mourinho ha tenido en el pasado", comentó.

Tottenham viene de empatar como local ante Fulham y ceder terreno en la Premier League que lideraba hace algunas semanas. Hoy es sexto en la tabla y visitará a Sheffield United este fin de semana con la misión de descontar puntos respecto a Manchester United que es líder. En la FA Cup avanzó a cuarta ronda, en Europa League espera la disputa de los dieciseisavos de final y en la Copa de la Liga enfrentará en la final al Manchester City de Pep Guardiola.