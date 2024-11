Referente de Liverpool 'rajó' la temporada: "Este no es el momento..."

El Liverpool cumplió en la semana clasificando a los cuartos de final de la EFL Cup después de vencer por un marcador de 2-3 al Brighton & Hove Albion. Luis Fernando Díaz volvió a recibir la titularidad y marcó uno de los tres tantos para la victoria final.

Alexis Mac Allister sumó minutos en el segundo tiempo en el club dirigido por Arne Slot y el argentino se convirtió en una pieza fundamental en darle tranquilidad al marcador para conseguir el triunfo y a la postre, la clasificación a la siguiente instancia.

Vea también: DT de Crystal Palace confirma lesión de Jefferson Lerma; duro mensaje

El jugador de la selección albiceleste respondió una serie de preguntas para la página web de Liverpool en donde sentenció que no descansan en solo la clasificación y que irán por todo en esta temporada. Además, no hay espacio para pensar en nada más que no sea la Premier League en donde son segundos detrás del Manchester City.

Inicialmente, Alexis aseveró que, “la recuperación es clave, intento hacer las cosas que tengo que hacer para recuperarme bien. A veces es bastante difícil porque no hay mucho tiempo. Pero estoy muy contento y cada vez que me siento en forma, el entrenador sabe que estaré ahí para ayudar al equipo. Eso es lo único que quiero: jugar, sentirme importante, intentar ayudar al equipo. Hasta ahora, creo que lo he hecho bastante bien”.

JUGAR NUEVAMENTE CONTRA BRIGHTON: “SIEMPRE ES AGRADABLE”

Sobre el resultado conseguido y la clasificación, Alexis Mac Allister afirmó, “para nosotros, cada trofeo que podamos ganar es importante, así que fue un resultado increíble contra un equipo realmente bueno. Se podía ver lo buenos que son con el balón. Así que, una actuación muy buena. Algunos de los chicos que no jugaron mucho tuvieron la oportunidad de jugar y lo hicieron muy bien, así que también me alegro mucho por ellos”.

Además, Alexis Mac Allister regresaba al estadio que fue su casa por muchos años y que le dieron la oportunidad de mostrarse en la Premier League, “siempre es agradable volver allí y ver el amor que nos tenemos el uno al otro. Siempre lo he dicho, el Brighton me dio la oportunidad de jugar en la Premier League. He tenido algunos momentos especiales con ellos, así que siempre es agradable volver y ver a gente que conozco muy bien y a la afición, por supuesto. Cada vez que voy allí, la bienvenida es increíble. Saben que los quiero, que es un club especial para mí. Así que, me alegro mucho de vivirlo".

Le puede interesar: Luis Díaz se reinventa: el nuevo rol y la posición que tendría en Liverpool

Las claves para llegar de la mejor manera a los próximos partidos parecen sencillas para el argentino, “La recuperación es clave, porque no hay mucho tiempo entre las partidos. No hay tiempo para entrenar, solo hay que descansar, recuperarse y volver a empezar. Hemos tenido una muy buena sesión para prepararnos para el partido y eso es todo lo que podemos hacer”.

Por último, destacó que seguirán luchando por el título de la Premier League, “creo que cuando juegas en un club como el Liverpool, tienes que estar en las primeras [posiciones]. Estamos ahí, contra equipos y clubes muy buenos, así que creo que estamos donde esperábamos estar. Pero, al mismo tiempo, sabemos que es un año largo. Tenemos muchos partidos por venir, incluido el parón internacional. Así que no diría que este es el momento en el que ves si estás preparado para ganar algo, pero quizás en enero o febrero lo veamos, y espero que estemos en lo más alto”.