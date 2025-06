Referente del Liverpool liquidó a Luis Díaz por insólita razón: “Deberían hacerlo”

Desde hace algunas semanas, el nombre de Luis Fernando Díaz Marulanda ha tomado mucha fuerza en el mercado de fichajes con propuestas de diferentes equipos europeos que quieren ‘sacarlo’ del Liverpool. Sin duda alguna, sus presentaciones con la Selección Colombia demuestran su categoría a nivel mundial.

Luis Díaz fue referente en la Premier League conquistada por el Liverpool hace algunos meses y su futuro podía dar un golpe grande en el mercado de fichajes. De hecho, Barcelona lo tiene como una de las prioridades en la necesidad de fichar a un extremo. Se habla de ‘Lucho’ o de Nico Williams.

Vea también: Marino Hinestroza saldrá de Nacional: se iría rumbo a la Bundesliga

Nico Williams parece haber ganado enteros para firmar con el Barcelona, pero, pese a esa vinculación del español, Luis Díaz sigue estando en el radar de la institución azulgrana. Pero, no es solo el equipo catalán que quiere fichar a Díaz, pues, el Bayern Múnich también se ha interesado por ‘Lucho’.

En ese orden de ideas, los próximos días serán claves para que se defina el futuro del extremo colombiano ex Junior de Barranquilla y Porto de Portugal. La renovación también es algo que está pendiente, pese a que tiene contrato hasta 2027 con el Liverpool. En medio de las dudas que hay, un referente del Liverpool afirmó que deberían vender al guajiro.

LAS RAZONES QUE EXPLICA EMILE HESKEY PARA VENDER A LUIS DÍAZ

Una de las viejas glorias del Liverpool, Emile Heskey no ve con malos ojos la venta de Luis Díaz para otro equipo, explicando que los ‘Reds’ podrían sacarle más provecho a un extremo más joven. La ‘vejez’ es la razón por la cual el inglés sentencia el futuro del colombiano.

Mientras que el Liverpool espera negociar su renovación, Emile Heskey explicó en OLBGuk, “si pueden conseguir a alguien más joven que pueda reemplazarlo, deberían hacerlo”. Además, se apoyó sentenciando que, “el negocio del fútbol está entrando en juego. Tiene 28 años. Si pudieran conseguir una buena cantidad de dinero y contratar a alguien más joven que pueda reemplazarlo”.

Le puede interesar: Lerma y Muñoz sufren por posible sanción de la UEFA al Crystal Palace

De igual forma, dejó claro que es un futbolista que le ha gustado desde que firmó contrato en 2022 con el Liverpool. Es decir, no todo fue malo en las declaraciones de Heskey que admite que sería bueno que tomen las posibles ofertas de Barcelona o Bayern, “me gusta Luis Díaz. La razón por la que me gusta Luis Díaz es porque te da tantas opciones diferentes. No es solo un extremo; puedes ponerlo de nueve y darte un toque superior (...) corre por detrás porque es extremo, ve espacio, corre por detrás y causa todo tipo de problemas. Pero eso es cuestión de suerte, ¿no?”.

EL FUTURO DE LUIS DÍAZ: TRES OPCIONES EN EL MERCADO

Además de los anteriores elogios, Emile Heskey finalizó afirmando para ‘Liverpool Echo’ que, “es muy directo, pero probablemente no consiga los goles que necesitamos o nos gustaría por esa banda” Luis Díaz tiene en sus opciones la continuidad en el club a la espera de las negociaciones de renovación.

Lea también: PSG ficharía figura de la Seleción Colombia en el Mundial de Clubes

Sin embargo, en las Eliminatorias Sudamericanas, Luis Díaz dejó en claro que está viendo opciones pensando en lo mejor para él y para su familia. Afirmó que tiene ofertas, una de ellas seguramente del Barcelona que se ha interesado en él y ahora, aparece el Bayern que no seguirá contando con Leroy Sané que jugará en Galatasaray.