Referente del Liverpool llora por ausencia de Luis Díaz: “Se sacrificaría”

Sin duda alguna, el jugador más importante de la Selección Colombia y del país es nada más ni nada menos que Luis Fernando Díaz Marulanda que brilló en el Liverpool, pero, por varias cuestiones, decidió salir de la institución firmando contrato con el Bayern Múnich en donde no ha dejado de destacar con goles y asistencias.

Vea también: La sub 20 a seguir avanzando: Así juega el rival de Colombia en octavos

Poco a poco, Luis Díaz se ha venido olvidando del Liverpool y se ha centrado nada más ni nada menos que en su actualidad en Alemania en donde se ha destacado y ha vuelto a estar en la órbita de los ‘Reds’ que todavía no lo han superado. Y es que, en esta temporada, el equipo de Arne Slot carece de un jugador que pueda hacer doble función, tanto en el ataque como en la faceta defensiva.

En esa zona estaba Luis Díaz que se sacrifica por el equipo y le da ese aporte que no todos los extremos pueden cumplir. Bayern Múnich ha sacado provecho de ese estilo de juego y en últimas horas, Daniel Sturridge, una de las grandes figuras del Liverpool en la era de Jürgen Klopp destacó que eso le hace falta al club inglés ahora.

“ECHO MUCHÍSIMO DE MENOS A LUIS DÍAZ”; DANIEL STURRIDGE SOBRE EL COLOMBIANO

El Liverpool lleva dos derrotas seguidas en la Premier League sumada a la de Champions contra Galatasaray. La afición ha vuelto a pedir a Luis Díaz por la poca pegada que ha tenido su reemplazo, Florian Wirtz que no ha marcado ni ha dado asistencias.

Además de los hinchas que lloran por la ausencia de Luis Díaz, también aparece la voz de un referente como Daniel Sturridge que marcó más de sesenta goles en 160 partidos con la camisa de los ‘Reds’. El delantero inglés afirmó que un extremo que se sacrifique y tenga funciones defensivas es algo que le ha hecho falta a los de Anfield.

Le puede interesar: Santa Fe espera milagros: las cuentas para clasificar en Libertadores

Sturridge afirmó que, “echo muchísimo de menos a Luis Díaz…Si nos fijamos en el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que él (Lucho) era quien generaba presión en los tres delanteros…Para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Creo que Ekitike, Isak y Wirtz trabajan duro, no digo que no. No podemos cuestionar su ritmo de trabajo ni su calidad. Pero lo que sí diré es que son jugadores con mentalidad ofensiva”.

Y es que, Daniel Sturridge aseveró que un delantero no debe basarse solo en cifras goleadoras, pues, además de tener que marcar, necesitan sacrificarse por sus equipos y ayudar en la faceta defensiva, “creo que Díaz se sacrificaría defensivamente. Eso es lo que tienen que averiguar ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco. En un tridente delantero, siempre tiene que haber alguien que diga: ‘No me interesan las estadísticas’”.

Con el Bayern Múnich, Luis Díaz entró en sintonía con Michael Olise y Harry Kane desde sus primeros minutos. Además, hace el ida y vuelta y ayuda bastante para tapar zonas de la cancha en busca de recuperar balones como pide Daniel Sturridge ahora.