Referente sentencia al Liverpool por Luis Díaz: "Ha sido una gran pérdida"

Desde el arranque de la Premier League mucho se ha hablado concretamente del Liverpool que fue el equipo que más dinero gastó, peor sus fichajes no han respondido ni han dado la talla. Además de las incorporaciones, lloran por la ausencia de Luis Fernando Díaz Marulanda que fue vendido al Bayern Múnich.

Vea también: Colombia tiene goleadora asegurada: la jugadora a seguir en Mundial Sub 17

Luis Díaz ya ha dejado su sello en diez partidos disputados con el conjunto bávaro en donde ya suma seis goles y cuatro asistencias. Ya supera su arranque de la temporada pasada con los ‘Reds’ y espera seguir por la misma senda en un año donde tendrá Bundesliga, Copa de Alemania y la Champions League como objetivos.

Por la poca pegada que ha tenido el Liverpool sin Luis Díaz, acumulando victorias por la mínima diferencia y tres derrotas seguidas frente a Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea, los aficionados y allegados al cuadro inglés sufren por la salida del colombiano que está creando su propia historia en Alemania.

El delantero francés, Djibril Cissé que pasó por las filas del Liverpool en 2004 hasta el 2006, se refirió al tema de la ausencia del colombiano que decidió tomar la oferta de 75 millones del Bayern Múnich y salir de la institución inglesa.

DJIBRIL CISSÉ SE SUMA A LOS CUESTIONAMIENTOS POR LA SALIDA DE LUIS DÍAZ

Con 79 partidos y 24 goles como jugador del Liverpool, Djibril Cissé tocó el tema de la poca pegada que ha tenido el club ahora sin Luis Díaz y cuestionó lo que pudo pasar entre el jugador guajiro y la interna de los ‘Reds’.

Cissé afirmó que, “no conozco la historia interna de lo que sucedió durante el verano y en los meses previos, pero ciertamente parece que Díaz ha sido una gran pérdida desde que fue vendido al Bayern Múnich. También ha tenido un rendimiento excelente en la Bundesliga, así que sigue siendo claramente un jugador de élite. Creo que el Liverpool echa de menos su habilidad con el balón cuando ataca”.

Le puede interesar: Christian Mosquera entre Colombia y España, esto dijo el defensor

Además, el delantero francés también manifestó en Liverpool Echo que, “Luis Díaz fue un jugador muy importante para el Liverpool en ese lado izquierdo. La forma en que creaba oportunidades y marcaba goles con tanta frecuencia fue una de las principales razones del éxito del Liverpool en los últimos años”. En su última temporada en Anfield mejoró sus números goleadores y de asistencias y dejó una huella grande en el club para conseguir el título que le faltaba: la Premier League.

LIVERPOOL SALIÓ PERDIENDO, EL BAYERN SALIÓ GANANDO

Entre las últimas críticas, Bundesliga International reveló que en Inglaterra había hinchas que pensaban que el Liverpool iba a ganar más sin el colombiano que con ‘Lucho’. La realidad es otra y parece demarcar que los ‘Reds’ salieron perdiendo ante la salida del guajiro.

Lea también: Empieza la preparación para el Mundial: Así le fue a los sudamericanos

Por su parte, con diez incidencias goleadoras (seis goles y cuatro asistencias), Luis Díaz le ha dado nuevos aires al Bayern Múnich de Vincent Kompany en busca de seguir con puntaje perfecto en la Bundesliga y en la Champions League para sellar la clasificación para los octavos de final.

También pusieron en entredicho que valiera 75 millones de euros, suma que pagó el Bayern Múnich por el extremo, “hubo quienes se sorprendieron cuando el Bayern Múnich pagó una fortuna para fichar a Luis Díaz, de 28 años, procedente del Liverpool, este verano. Pero el colombiano está haciendo que esa inversión parezca una miseria”.