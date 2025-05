Renovación de Luis Díaz sacaría a jugador de Liverpool: Slot dio detalles

Hace unas semanas, Luis Fernando Díaz Marulanda fue determinante para que el Liverpool consiguiera su vigésima Premier League de manera anticipada en la goleada ante el Tottenham Hotspurs. La historia inició mal para los ‘Reds’ que golpearon el marcador con Dominik Solanke. Díaz respondió e igualó. Tan solo el punto era suficiente para que quedaran campeones.

La siguiente fecha en la que ‘Lucho’ tuvo presencia en el campo de juego ante el Arsenal, el guajiro volvió a marcar su decimotercer tanto en la Premier League mejorando sus números desde que llegó hace tres años a Anfield. En medio de rumores en el mercado de fichajes y con contrato hasta 2027, Luis Díaz se sinceró afirmando que si fuera por él se quedaría los años que fueran.

Vea también: Liverpool cerca de un nuevo título: Arne Slot celebra

Tras las renovaciones de Mohamed Salah y Virgil van Dijk que eran las prioridades en la plantilla, el siguiente en la lista será Luis Díaz. Aunque no hay fecha todavía, el colombiano afirmó que se sentará a sellar su renovación en los próximos días y que todo dependía del club.

El club y la afición aman a Luis Díaz, al igual que Arne Slot que lo elogió por su desempeño y el impacto que ha tenido dentro de la institución. Le rindió en cada posición que jugó y por su impacto en cancha, se ganó más argumentos. De hecho, Slot deja claro que el tridente del Liverpool incluye al colombiano, Cody Gakpo y Mohamed Salah.

“MERECÍA MI CONFIANZA”: ARNE SLOT SOBRE LA TEMPORADA DE LUIS DÍAZ

Hay más señales que indican a la renovación de Luis Díaz, pues, Arne Slot en la previa del partido contra el Brighton por Premier League afirmó que está cómodo con el plantel y que por ahora no piensa en cambios de jugadores, “he dicho muchas veces que, como club, estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Parte de ello es nuestra decisión, pero en algunas situaciones los jugadores que no han jugado mucho no tienen ganas de que llegue otra temporada sin jugar mucho”.

Le puede interesar: Liverpool le hace nuevo guiño a Luis Díaz: ¿Lista la renovación?

Posteriormente, habló sobre el tema de Luis Díaz y su temporada en donde indicó que se casó con el tridente y esto afectó a Federico Chiesa, “en términos de la calidad que tiene, Chiesa merecería más tiempo de juego en este club o el club en el que esté jugando, porque tiene la calidad de jugar para nosotros. Pero desafortunadamente para él, compite con Mo Salah cuando se trata de extremo por derecha y pienso que también podría jugar como extremo izquierdo, pero ahí están Cody Gakpo y Lucho Díaz”.

Siguiendo por la misma línea, sentenció la triste realidad con el italiano que no tiene lugar en cancha, “no creo que me equivoque si les digo que estos tres han tenido una gran, gran temporada (...) Siempre he sentido que Lucho Díaz, Gakpo y Salah merecían la confianza que tenía en ellos".

LA RENOVACIÓN DE LUIS DÍAZ LE PUEDE CERRAR PUERTAS A OTROS JUGADORES

Si Luis Díaz se queda, el principal afectado será Federico Chiesa, que, como señaló Slot, le da prelación al tridente ya conformado por el colombiano, el neerlandés y el egipcio. Mismo caso sucede con Diogo Jota y con Darwin Núñez, este último que tiene todos los argumentos para salir a final de la temporada.

Lea también: Fichaje a la vista: tres grandes de Europa buscan a Jhon Lucumí

El entrenador concluyó referenciando al caso de Federico Chiesa, comparándolo con otros, “a los demás les fue tan bien que no había muchas razones para que cambiara, e incluso estar en un equipo se hace difícil si Darwin Núñez y Diogo Jota están allí. Pero, ¿es lo suficientemente bueno como para jugar con nosotros? Sí, lo es. Siempre he pensado que Lucho Díaz, Cody Gakpo y Mo Salah merecían la confianza que tenía en ellos y casi nunca cambié esa configuración”.