Revelan equipo de la Premier que rechazó a Luis Díaz y prefirió a Salomón Rondón

Luis Díaz pertenece actualmente al Liverpool de Inglaterra, pero en las últimas horas se habló de las posibilidades de que salga del club en el siguiente mercado y mientras eso se define, hace pocos días se dio a conocer que un equipo de la Premier League lo rechazó por fichar a Salomón Rondón.

Bien, pues dicha información fue revelada por The Mirror, que habló con el ex coordinador deportivo del Everton, Marcel Brands, quien dio a conocer por qué finalmente el extremo colombiano no llegó a este equipo en 2021, tal y como lo tenían planeado.

Según lo que se pudo conocer, el equipo inglés habría puesto sobre la mesa 30 millones de euros para fichar al colombiano, pero para ese momento parece que Rafa Benítez tenía otras prioridades y por eso evitó el fichaje para que finalmente Everton fichara por Salomón Rondón.

