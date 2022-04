Salah da pistas sobre su futuro en Liverpool

Liverpool vive un momento especial en la temporada 2021-2022 después de consagrarse campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, clasificar a la final de a FA Cup y estar disputando el título de la Premier League y la UEFA Champions League.

Sin embargo, la afición de Anfield está a la expectativa por conocer el futuro de una de sus principales figuras. Se trata del egipcio Mohamed Salah.

El 'faraón', con 29 años, aún no renueva su contrato y muchas son los rumores que aseguran su posible salida del club ante una mayor pretensión económica.

Al respecto, el delantero egipcio evita referirse al tema, aunque dejó claro que tiene el deseo de permanecer en Liverpool.

“No sé, me queda un año. Creo que los fanáticos saben lo que quiero, pero en el contrato no se trata todo sobre el dinero. Así que no sé, no puedo decirte exactamente. Me queda un año y la afición sabe lo que quiero”, afirmó en Four Four Two.

Por otro lado, Salah valoró lo importante que ha sido en su carrera llegar a Liverpool, club en el que se afianzó y se ha ganado el reconocimiento a nivel mundial.

“Este club significa mucho para mí. He disfrutado mi fútbol aquí más que en cualquier otro lugar, le di todo al club y todos lo vieron. He tenido muchos momentos increíbles aquí, ganando trofeos, goles individuales, trofeos individuales. Aquí es como una familia”.

Teniendo en cuenta que en la misma situación en la que está el egipcio está el senegalés Sadio Mané, Liverpool ha iniciado una renovación de su ofensiva. Además de los mencionados, Jurgen Klopp también cuenta con el brasileño Roberto Firmino, el portugués Diogo Jota, el belga Divock Origi y el colombiano Luis Díaz.