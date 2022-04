Salah deja en el aire su futuro en Liverpool: "No estoy preocupado por este asunto"

El mercado de traspasos en Europa no da tregua. La llegada del final de la temporada de fútbol en el viejo continente empieza a mostrar las posibles bajas y altas de los clubes más importantes. Liverpool podría tener novedades importantes para el curso 2022-2023.

Vea también: Luis Díaz por encima de Cristiano: ránking de los mejores delanteros en la Premier League

El conjunto de la Premier League perdería una ficha clave del tridente Salah-Mané- Díaz. El onceno dirigido por Jurgen Klopp dejaría de contar contar con el talento del delantero egipcio. La renovación de Mohamed Salah con el cuadro Red no está completada y parece que el acuerdo no está tan cerca como se creería.

Según la versión dada por el propio jugador, el club sabe cuales son sus pretensiones y así lo ha contado para la revista 'FourFourTwo' : "Me queda un año de contrato. La renovación no es sólo una cuestión de dinero. No sé que pasara al acabar el próximo año pero los aficionados saben lo que quiero".

El africano también añadió: "No estoy preocupado por este asunto, no me permito preocuparme por algo. Independientemente de las negociaciones del contrato, terminaré el año que me queda en el club".

Luego de cinco años en Merseyside, el jugador podría cerrar su etapa en Liverpool. Desde su arribo en 2017, el 11 del elenco rojo se ha convertido en una de las figuras más importantes del cuadro inglés. Su papel en los títulos de la Premier League 2020 y la Champions 2019 fue determinante.

Le puede interesar: Lampard pone en duda la presencia de Mina ante Liverpool

Por ahora, el final de la temporada podría marcar un cierre perfecto para el jugador. Los dirigidos por Klopp se encuentran en la final de la FA Cup y podrían llegar al partido definitivo de la Liga de Campeones.