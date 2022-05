Salah se fue de sobrado con 'Lucho' y Mané: "Soy el mejor"

El Liverpool sigue ratificándose como uno de los mejores equipos de la actualidad a nivel mundial, y entre los jugadores con mejor presente está el egipcio Mohamed Salah, quien recientemente recibió un reconocimiento.

Pues el extremo recibió un galardón por parte de la Football Writers’ Association (FWA), que lo certifica como el mejor futbolista del fútbol inglés en 2022.

Así las cosas, el africano no hizo uso de la 'falsa modestia', sino que, convencido de sus capacidades, apuntó: "Si me comparas con cualquier jugador en mi posición, no solo en mi equipo sino en el mundo, encontrarás que soy el mejor".

Lo anterior, ha dado de qué hablar debido a la convicción de Salah respecto a que está dejando de lado la grata labor que han realizado Sadio Mané y Luis Fernando Díaz.

Asimismo, Salah dejó saber que: "Me gusta crear siempre un nuevo desafío para mí, trabajar de una manera diferente y marcar la diferencia", dando a conocer la clave de su éxito.

De tal manera, se recopiló una nueva salida memorable del jugador de 29 años, quien sin duda vive -en lo individual- uno de los mejores momentos de su carrera.

Es menester que el futbolista africano ha sido blanco de rumores que apuntan a que la relación con Luis Díaz no es la mejor, al menos en lo que tiene que ver con el comportamiento dentro del terreno de juego.