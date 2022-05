Además de la derrota en la final de la Champions League, Liverpool recibió el anuncio de Sadio Mané, quien se despidió de los hinchas durante el homenaje que hicieron el domingo pasado.

El jugador senegalés dejó prácticamente sentenciada su salida del conjunto británico y todo indica que terminará reforzando las filas del Bayern Múnich la próxima temporada.

Al respecto, el directivo de Boca Juniors y analista ESPN, Jorge Bermúdez, habló y señaló que Luis Díaz será uno de los jugadores que más extrañará a Sadio Mané en el ataque del Liverpool.

“Para mí es el que más juega en función de ataque y colectiva en el Liverpool, Salah clave la cabeza y es muy individualista. Para mí, Luis lo va a extrañar", dijo en ESPN, precisamente.

Al mismo tiempo, Bermúdez manifestó que la partida de Sadio Mané no es consecuencia de la llegada de Luis Díaz al Liverpool, luego que el colombiano fuera fichado por 45 millones de euros a finales del pasado mes de enero.

“Para mí la salida de Mané no tiene que ver nada con la permanencia o no en cancha de 'Lucho', al contrario, a mí no me gustaría que se fuera. Entra en una competencia y si Liverpool no engrana después de la salida de Mané, van a decir que se fue porque no hubo quién lo sustituyera”.