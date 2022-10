Se acabó la luna de miel de Sinisterra en la Premier: “han sido defraudados”

Luis Fernando Sinisterra no tiene muy contentos a los aficionados, directivos y cercanos al Leeds United; pues el futbolista colombiano recibió una tarjeta roja el pasado domingo 2 de octubre en una acción innecesaria. El extremo se tuvo que marchar a los tres minutos del complemento del duelo ante Aston Villa (0-0).

Así las cosas, el oriundo de Santander de Quilichao se perderá el partido correspondiente a al fecha 10 en el cual Leeds viajará a visitar al Crystal Palace, dejando a su equipo sin una carta clave en el ataque, despertando una serie de críticas dado que representa un 'acto de irresponsabilidad'.

Pues el exarquero de Leeds, Paddy Kenny habló con Football Insider, y uno de los temas a los cuales fue inevitable hacerle 'el quite' fue justamente la expulsión del colombiano; el exLeeds comentó que "el club debería castigarlo también".

"Es una estupidez. No entiendo por qué los jugadores hacen eso incluso cuando no están amonestados, no tiene ningún sentido. Este era un partido que el Leeds debía haber ganado, pero han sido defraudados por un jugador y eso les ha costado. Estúpido es la única palabra que se me ocurre para una expulsión así", afirmó el exfutbolista, teniendo en cuenta lo innecesaria que fue la infracción de Sinisterra.

Entre tanto, Kenny trajo a colación una anécdota de su paso por el Leeds, pues "estoy seguro de que el entrenador le habrá hecho saber lo que piensa de la situación. Yo estaba en el vestuario cuando Neil Warnock se ensañaba con los jugadores, no es agradable". Y en lo que respecta a Sinisterra, afirmó "puede que pase un tiempo antes de que volvamos a verlo jugar".

De tal forma, Luis Sinisterra no será convocado para el partido de este domingo entre Crystal Palace y Leeds United (8:00 a. m. de Colombia) válido por la décima fecha de Premier League. Aun así espera ser tenido en cuenta para el duelo contra Arsenal del domingo 16 de octubre.