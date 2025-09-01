Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 16:18
Se cierra el fichaje más caro de la historia de la Premier
Nuevo traspaso récord en la Premier League, un nuevo jugador se convierte en el fichaje más caro de la historia de esta liga
El mercado de fichajes ha estado realmente movido, sobre todo en la Premier League, los fichajes costosos se han convertido en algo normal dentro de esta liga con el paso de los años, equipos como el Manchester City, el Chelsea o el Newcastle nos tienen acostumbrados a esto.
Sin embargo, este año salieron dos nuevos nombres que rompieron el mercado buscando reforzar sus plantillas, el Arsenal, que busca acabar con tres años consecutivos siendo subcampeón y por fin conseguir la tan deseada Premier y el Liverpool, el equipo campeón y ex equipo de Luis Díaz que ha sido uno de los equipos más activos en el mundo en este mercado de fichajes.
Alrededor de 130 millones de libras
Alexander Isak fue uno de los nombres que más sonó este mercado de fichajes, el ex Newcastle, ahora jugador del Liverpool, tuvo una destacada actuación el curso pasado con su equipo lo que le permitió darse a conocer entre los mejores equipos del mundo.
El Newcastle intentó de todas las maneras posibles frenar la salida de su mejor jugador, pero fue el mismo Isak quien se declaró en huelga y pidió abiertamente que lo dejaran salir en dirección a la ciudad de los Beatles.
¿Se puede parar a este Liverpool ?
Ahora con el fichaje de Alexander Isak el equipo inglés busca mejorar lo hecho la temporada pasada en donde ganó la liga con bastante diferencia, pero se fue eliminado muy temprano en Champions por parte del PSG.
Ahora más que certezas quedan dudas con un Liverpool que se deshizo de prácticamente toda la sangre latinoamericana que tenía y entró al mercado a competir no solo por los mejores jugadores del mundo sino por los más costosos.
Fuente
Antena 2