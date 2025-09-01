Se cierra el fichaje más caro de la historia de la Premier

El mercado de fichajes ha estado realmente movido, sobre todo en la Premier League, los fichajes costosos se han convertido en algo normal dentro de esta liga con el paso de los años, equipos como el Manchester City, el Chelsea o el Newcastle nos tienen acostumbrados a esto.

Sin embargo, este año salieron dos nuevos nombres que rompieron el mercado buscando reforzar sus plantillas, el Arsenal, que busca acabar con tres años consecutivos siendo subcampeón y por fin conseguir la tan deseada Premier y el Liverpool, el equipo campeón y ex equipo de Luis Díaz que ha sido uno de los equipos más activos en el mundo en este mercado de fichajes.