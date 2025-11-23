Se complica el futuro de Jhon Arias: Wolves no lo quiere dejar salir

Wolverhampton apuesta por Arias: se queda hasta final de temporada

Pese al bajo rendimiento inicial y las críticas que lo han rodeado desde su llegada, el club inglés no planea desprenderse del colombiano en el mercado invernal. Según la prensa local, el nuevo técnico Rob Edwards cuenta con Arias como parte de su proyecto inmediato y quiere darle continuidad para intentar revertir la mala campaña.

El medio Molineux News explicó la situación del jugador y el giro dentro del club:

“Jhon Arias ha tenido dificultades para adaptarse a la vida en los Wolves, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro. Flamengo y otros clubes siguen de cerca al jugador apenas tres meses después de su llegada. Sin embargo, la confirmación de que no se marchará en enero sería una declaración de intenciones del Wolverhampton”.

La llegada de Edwards en reemplazo de Vítor Pereira abre una nueva oportunidad para que Arias se gane un lugar. El entrenador quiere evaluarlo con más minutos y alejándose del ruido del mercado, buscando recuperar su mejor nivel, ese que mostró en el fútbol brasileño y con la Selección Colombia.