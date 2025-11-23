Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 12:34
Se complica el futuro de Jhon Arias: Wolves no lo quiere dejar salir
El colombiano no ha logrado encontrar su nivel desde que llegó a Europa.
El presente de Jhon Arias en la Premier League no ha sido el esperado. En sus primeros 12 partidos con el Wolverhampton, el extremo colombiano aún no registra goles ni asistencias y apenas ha acumulado 720 minutos. Su adaptación ha sido compleja y el equipo tampoco ayuda, los Wolves están últimos en la tabla con solo 2 puntos de 36 posibles, en plena zona de descenso.
En medio de este panorama, varios clubes han preguntado por él, incluyendo Flamengo, eterno rival de Fluminense, donde Arias fue figura y referente. Otros equipos también han seguido de cerca su situación con la intención de llevárselo en enero. Sin embargo, el Wolverhampton ya tomó una decisión definitiva.
Wolverhampton apuesta por Arias: se queda hasta final de temporada
Pese al bajo rendimiento inicial y las críticas que lo han rodeado desde su llegada, el club inglés no planea desprenderse del colombiano en el mercado invernal. Según la prensa local, el nuevo técnico Rob Edwards cuenta con Arias como parte de su proyecto inmediato y quiere darle continuidad para intentar revertir la mala campaña.
El medio Molineux News explicó la situación del jugador y el giro dentro del club:
“Jhon Arias ha tenido dificultades para adaptarse a la vida en los Wolves, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro. Flamengo y otros clubes siguen de cerca al jugador apenas tres meses después de su llegada. Sin embargo, la confirmación de que no se marchará en enero sería una declaración de intenciones del Wolverhampton”.
La llegada de Edwards en reemplazo de Vítor Pereira abre una nueva oportunidad para que Arias se gane un lugar. El entrenador quiere evaluarlo con más minutos y alejándose del ruido del mercado, buscando recuperar su mejor nivel, ese que mostró en el fútbol brasileño y con la Selección Colombia.
Un nuevo comienzo bajo Rob Edwards
Arias ya disputó su primer partido bajo la dirección del nuevo entrenador el pasado 22 de noviembre, en la derrota 0–2 contra Crystal Palace en el Molineux Stadium por la jornada 12. El colombiano ingresó al minuto 75 en un compromiso que se decidió con gol de Daniel Muñoz.
Aunque los Wolves siguen sin levantar cabeza, el respaldo del club y la confianza de Edwards representan una oportunidad clave para que Jhon Arias empiece a revertir un arranque complicado en Inglaterra. El plan es claro, que el colombiano se quede, compita y tendrá el resto de la temporada para demostrar que su fichaje puede valer la pena.
Fuente
Antena 2