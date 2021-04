Se filtran los nombres de los jugadores que se habrían quejado para sacar a Mourinho

Luego que se hiciera oficial la salida del entrenador portugués, José Mourinho del Tottenham; los medios británicos comenzaron a resaltar que varios de sus dirigidos no se encontraban conformes con la manera de trabajas de uno de los técnicos más ganadores de Europa.

Según el medio The Sun, “varias de las estrellas del club fueron a ver a su presidente para quejarse de las tácticas y métodos del ‘Special One’. Además, 'Mou' ignoraba y veía con desprecio a los que no estaban en sus planes".

Asimismo, el medio inglés agregó que “en el plantel de los 'Spurs' había demasiados rostros infelices en el campo de entrenamiento. Se cree que ahí estaban también el capitán Hugo Lloris y al delantero Harry Kane, quienes incluso se inquietaron por el proceder del entrenador"; por tal razón, los directivos de los ‘Spurs’ decidieron relevar del cargo al portugués, quien los dejó en la séptima posición de la Premier League.

Hay que recordar que José Mourinho llegó para relevar a Mauricio Pochettino (hoy DT del PSG) y 17 meses después salió del banquillo técnico, ya que los resultados de las últimas temporadas no respaldaban el proceso y objetivos que tenía el entrenador desde su llegada a los ‘Spurs’.

Mientras tanto, los directivos del Tottenham siguen en búsqueda de su nuevo estratega; en vista que quieren entrar en los puestos de torneos internacionales, donde solamente restan seis fechas, y están a cuatro puntos del Chelsea que por el momento tiene 54 unidades y está llevándose el cupo a la Europa League.