Se pudrió todo en el City; Guardiola contra sus jugadores: "no es lo suficientemente inteligente"

Sin duda, el Manchester City sigue viviendo una temporada negativa, pues el equipo ha enfrentado diferentes lesiones que lo tienen lejos de su posición habitual en la Premier League.

Precisamente, ante las diferentes lesiones el club ha tenido que usar diferentes jugadores y este ha sido el caso de Matheus Nunes, quien fichó con el equipo a mediados de 2023, pero que no convence a su entrenador.

Tras el empate sin goles ante el Manchester United, el mismo Pep Guardiola explicó el motivo por el que no usa al jugador como mediocampista pero lo cierto es que dentro de sus declaraciones se exaltó.

"Puede llegar a ser un buen lateral derecho por su físico. Creo que no es un jugador para jugar en el medio, porque no es lo suficientemente inteligente y no tiene la compostura necesaria", reconoció.

Pese a esto, el mandamás bajó el tono de su discurso y reconoció la importancia del jugador así como su talento, por lo que admitió su nivel en zona defensiva aunque esto no borra su comentario previo.

"Tiene unas habilidades increíbles y está aprendiendo mucho… los laterales siempre cometen un gran error, cuando cruzan al segundo palo, siempre están dormidos. Y defendió muy bien dos o tres centros de Bruno Fernandes, de Dorgu. Tiene físico para hacerlo, sabe jugar en esa posición y ha ayudado mucho", dio a conocer.

Problemas financieros para el Manchester City

El Manchester City se encuentra en el centro de una controversia financiera que podría tener consecuencias significativas para el club. La Premier League ha iniciado una investigación exhaustiva sobre más de un centenar de presuntas infracciones a las reglas financieras cometidas por el equipo entre 2009 y 2018. Estos cargos incluyen acusaciones de manipulación de los estados financieros y ocultamiento de pagos a jugadores, lo que podría violar las normas del fair-play financiero.