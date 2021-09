James Rodríguez sigue siendo objeto de rumores, a pesar de que unos días atrás se daba como un hecho su permanencia en el Everton de la Premier League. Sin embargo, una foto publicada por el propio jugador en sus redes sociales, desató nuevos rumores sobre lo que será su futuro para la temporada 2021-2022.

Vea también: Un tigre y una araña: Rayo Vallecano anunció el fichaje de otro colombiano, además de Falcao

Y es que el futbolista nacido en Cúcuta publicó una imagen donde se ven sus piernas en un avión, el cual podría ser de él, y de fondo una persona. Dicha escena fue suficiente para poner en duda la permanencia del jugador colombiano en la máxima división inglesa.

Cabe decir que Everton está interesado en una salida de Rodríguez, ya que es el jugador mejor pagado de toda la plantilla. Su salida aligeraría las finanzas del club de la ciudad de Liverpool y permitiría la llegada de nuevos fichajes, estos sí con el aval del técnico Español Rafa Benítez.

Le puede interesar: “No veo la hora de vernos en Vallecas”: mensaje de Falcao a todos los hinchas del Rayo

No sobra decir, que el estratega no contaba con el colombiano de entrada. Benítez, de hecho, le pidió a la directiva del Everton la salida de James, ya que no encajaba en su propuesta futbolística. Con el cierre del mercado de fichajes, el entrenador debió agachar la cabeza, no sin antes ponerle unas condiciones al colombiano con el fin de que se adaptará a su idea de juego.

En todo caso, la posibilidad de ver a Rodríguez en otro club todavía sigue latente, ya que varias ligas europeas, así como la MLS de Estados Unidos, cierran su periodo de traspasos este domingo 5 de septiembre y por ende, podría a ver anuncios oficiales que comprometan el futuro inmediato del colombiano.