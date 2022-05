"Serás uno de los mejores del mundo": predicción de un técnico del Junior se hizo realidad

Desde este lunes 16 de mayo, la selección de Costa Rica que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez(62)comenzará su primer microciclo de preparación para el partido contra Nueva Zelanda por el repechaje o eliminatorias intercontinentales por una plaza al mundial de Qatar 2022.

En el programa "En La Jugada", de RCN Radio, tuvimos la oportunidad de dialogar con el seleccionador nacional de Costa Rica, con quien abordamos temas de interés que decidimos compartir con nuestros lectores. Sobre la convocatoria de Juan Pablo Vargas(26), defensor central de Millonarios, aclaró que podría jugar las primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la liga colombiana por cuanto para el microciclo inicial únicamente harán parte jugadores de la liga costarricense y de a poco se irán incorporando el resto que actúa en el exterior. Costa Rica jugará por la denominada Liga de Naciones, el 2 y 5 de junio contra Panamá y Martinica.

El 6 de junio, Costa Rica viajará a Qatar para el partido decisivo contra Nueva Zelanda por el Mundial de Catar que se disputará el próximo 14 de junio a las 12 mediodía, hora de Costa Rica (9 p. m. hora local de Catar). El choque se realizará en el estadio Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, el cual también se utilizará en la Copa del Mundo. "Desde el comienzo les diré a los jugadores que se ganan los partidos después, no antes", enfatizó Suárez para hacer conciencia entre sus dirigidos que bajo ningún punto de vista se podrá pensar que Nueva Zelanda no existe y que el partido lo ganará Costa Rica sin despeinarse. “De la lista de 27 que hemos escogido saldrán los 22 jugadores para el repechaje. El único que no está en este grupo es Keylor Navas, a quien no utilizaremos para los partidos por la Liga de Naciones, solo para el partido con Nueva Zelanda".

Pasando al plano del fútbol colombiano, cuando se le preguntó su opinión sobre el estelar comienzo que viene teniendo Luis Fernando Diaz en Europa con Liverpool comentó: "Lo tuve en Junior y en una charla técnica antes de enfrentar al América de Cali con todo el grupo presente le dije: Vas a ser uno de los mejores del mundo, sus compañeros se miraban entre sí dejando ver que mis palabras sonaban exageradas.

Cuando me lo encontraba en solitario le preguntaba: Ya estás aprendiendo inglés?, será muy importante para cuando te vayas a jugar en Inglaterra. Le veía tantas condiciones que no dudaba en su éxito a nivel europeo".

También le preguntamos al exitoso entrenador sobre qué deben hacer los técnicos colombianos para vivir actualizados con el fútbol de hoy, a lo cual expresó: "Ahora actualizarnos es mucho más fácil que antes gracias a la tecnología. No dudo de las nuevas metódologias, la valoro, al igual que la data, las estadísticas, todo eso sirve mucho.

Para mí, la clave es que el fútbol sigue siendo una interacción, una relación entre los jugadores, no podemos robotizar el fútbol, debemos humanizarlo porque lo juegan personas. En muchos momentos, un abrazo y una pregunta del entrenador a sus jugadores sobre su familia repercute más en la cabeza de ellos, les brinda tranquilidad y alivio".

Luis Fernando Suárez hizo especial hincapié en la educación integral de los jugadores desde sus inicios, para tal efecto son fundamentales los entrenadores de los sub-15, sub-17 y sub-20. "Admiro a los entrenadores que trabajan con los niños y pre juveniles por su tarea abnegada, estoica, callada pero también entiendo que deben ser personas muy preparadas, sumamente competentes para aportarles las primeras lecciones a los jóvenes y que se vayan formando como jugadores y como personas, allí es donde debemos revisar y ser especialmente exigentes".

Recordó a don León Londoño Tamayo quien era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en los años noventa porque considera que a veces debe ser un dictador a la hora de tomar decisiones. "El presidente debe ser medio dictador, tomar determinaciones, mandar en muchas situaciones que se presentan. Alguna vez, recuerdo que Pacho Maturana le sugirió que algunos amistosos programados no eran convenientes y don León le dió la razón, ordenando de inmediato cancelar los partidos. La democracia en el fútbol no marcha, no creo en decisiones colegiadas en donde todos opinan y nadie lidera para tomar decisiones".

Luis Fernando Suárez, uno de los más renombrados técnicos colombianos, aspira a clasificar a Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022. Sería su tercera participación mundialista luego de guiar a Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y a Honduras en el Mundial de Brasil 2014.