Sergio Ramos, Modric, Muller; Envigado, Banfield y Mónaco: los saludos para James

James Rodríguez fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Everton para la temporada 2020/21 en la Premier League, desvinculándose oficialmente del Real Madrid. El colombiano estará con tres años de contrato en el club de los ‘Toffees’ y ha generado gran expectativa por su relación futbolística con Carlo Ancelotti.

Recién se conoció la noticia de James, varios futbolistas que compartieron con él en Real Madrid y Bayern Munich se manifestaron a través de las redes sociales con mensajes hacia el colombiano. También clubes donde él militó como Envigado y Mónaco.

Palabras como “buena suerte”, “un abrazo, hermano”, videos y fotografías de James fueron los mensajes que le llegaron a colombiano por un nuevo paso en su carrera deportiva, ahora con su primera experiencia en la Premier League. Thomas Muller, Sergio Ramos, Luka Modric, Envigado y Monaco fueron algunos de los personajes del fútbol que se manifestaron.

Everton será el quinto club en Europa de James Rodríguez luego de vestir la camiseta de Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Munich. En Sudamérica jugó con Envigado en Colombia y Banfield en Argentina.

El debut de James con Everton podría darse este sábado cuando visite a Tottenham por la primera fecha de la Premier League. En su nuevo club se reencontrará con Carlo Ancelotti y Yerry Mina.

Hola @Everton! 👋🏼 Esperamos que @jamesdrodriguez los haga felices como nos hizo a nosotros 😁 💚.

Cuídenlo y disfruten su juego ⚽️.



Hello @Everton! 👋🏼 We hope @jamesdrodriguez makes you happy as he made us 😁 💚.

Take care of him and enjoy his game ⚽️. pic.twitter.com/GQg0blSGHE