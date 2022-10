"Si fuera xenófobo me odiaría a mí mismo": Klopp salió a defenderse ¿de qué lo acusan?

Liverpool viene de vencer en Anfield al Manchester City de Josep Guardiola (1-0), en el que representó uno de los partidos más esperados de la temporada. Sin embargo, la polémica se armó desde antes del encuentro por unas acusaciones por parte de Jurgen Klopp, entrenador de los Reds.

Y es que al alemán se le está acusando de xenofobia (rechazo a los extranjeros) en vista de que afirmó: "Hay tres clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran financieramente", refiriéndose a París Saint Germain, Manchester City y Newcastle.

¿Por qué habría xenofobia en los comentarios de Jurgen Klopp contra PSG, Manchester City y Newcastle?

Todo pasa por el país de origen de sus principales inversionistas o presidentes; pues en el caso del París Saint Germain, es el catarí Nasser Al-Khelaïfi quien está en lo más alto de la jerarquía del club.

Por las toldas de Manchester City, Mansour bin Zayed Al Nahayan, oriundo de Emiratos Árabes es el dueño del equipo. Mientras que Newcastle recientemente fue adquirido por el saudí Mohamed bin Salmán.

La respuesta de Jurgen Klopp tras ser acusado de xenófobo

Así las cosas, Jurgen Klopp no ha tenido otra opción más que defenderse de las críticas que han relucido ante la aseveración de que es xenofóbico, apuntando: "No siento en absoluto que haya racismo. Me conozco, y no puedes asegurar algo de mí que está a kilómetros de distancia de mi personalidad".

Además, el alemán manifestó que más allá de entender que este tipo de comentarios están sujetos a malentendidos, "este no es uno de esos casos". Aun así, consideró que "si alguien malinterpreta eso, o quiere malinterpretarlo, no puedo cambiarlo".

Por último, y confirmando que procurará ser más cuidadoso con sus comentarios, dejó una reflexión, y es que "ser siempre la versión perfecta de ti mismo no es posible y en estos momentos (presión y euforia) es más complicado".