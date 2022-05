"Si Salah se va los hinchas de Liverpool no deberían estar tristes, tienen a Luis Díaz"

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz sigue recibiendo elogios gracias a sus buenas actuaciones con la camiseta de Liverpool. Después de conseguir su segundo título al lograr la FA Cup sobre Chelsea, Díaz se prepara para la final de la Champions League el 28 de mayo y para la definición de la Premier League.

Otro ex futbolista que reconoció lo hecho por el guajiro fue Gary Neville, quien fuera lateral de Manchester United y de la selección de Inglaterra.

Neville valoró el rendimiento de Díaz, la forma en la que se adaptó, pero al mismo tiempo le mandó un mensaje a la hinchada de Liverpool.

El exfutbolista aseguró que los fanáticos de Liverpool no deberían ponerse tristes en caso de que el egipcio Mohamed Salah se marche del equipo al término de su contrato en 12 meses, ya que tienen al colombiano.

“La forma en que Luis se adaptó… Increíble. ¿Salah y Mané estuvieron en la CAN en enero y el Liverpool acabó jugando tres finales y estando en la pelea por la Premier League hasta el último día? No pensé que esto pudiera pasar, pensé que el Manchester City era campeón con 10 puntos de ventaja. Díaz es absolutamente sensacional. Si Salah se va dentro de 12 meses, la afición no debería estar triste porque tienen a alguien listo para reemplazarlo. Un talento increíble”, dijo.

Cuándo juega Liverpool

Después de conseguir el título de la FA Cup, Liverpool continúa en la lucha por ganar la Premier League. Este martes 17 de mayo visitará a Southampton en partido clave de la fecha 37.

El domingo 22 de mayo, los de Anfield cerrarán la Premier League recibiendo a Wolverhampton.