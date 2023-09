"Siempre trato de disfrutar cada minuto": Luis Díaz vive 'un sueño' desde su llegada a Liverpool

Tras superar la larga lesión de rodilla que lo dejó fuera por varios meses, Luis Díaz volvió al ruedo con el Liverpool. En esta nueva temporada, ha sido fundamental con dos goles para el equipo 'red' que marcha invicto en cuatro fechas disputadas en la Premier League.

El guajiro disfruta cada día su estancia en Anfield tras llegar a la institución en enero de 2022, pero esta nueva etapa en su carrera no solamente está marcada por lo que muestra en la cancha, sino también por cómo ha sido su crecimiento profesional y personal desde que está bajo las órdenes del técnico Jürgen Klopp.

Díaz abordó este tema en entrevista con el canal oficial de Liverpool: "Desde que estoy aquí, he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad. Tal vez estaba desarrollando estas cosas en Porto porque cuando llegas a Europa, trabajas mucho más en esas facetas", manifestó.

Desde luego, el delantero se siente cada vez más feliz desde su llegada a Liverpool: "Siempre trato de disfrutar cada minuto. Tengo grandes compañeros y estoy al lado de jugadores que en algún momento solía ver (jugando en la televisión). Así que para mí esto es realmente como un sueño hecho realidad y esperemos poder seguir haciendo realidad aún más esos sueños", puntualizó.

En sus declaraciones, también se refirió a la dura lesión que lo marginó gran parte de la temporada anterior: "Fue una época complicada para mí. No poder estar en todos los partidos con el equipo es muy frustrante. Ese período fue muy difícil para mí, pero me esforcé por no pensar demasiado ni prestar mucha atención a las cosas negativas para que mi cabeza no estuviera nadando con todos esos pensamientos", aseguró.

Por último, el guajiro se "rindió" al gran ambiente que se vive en Anfield en cada partido de Liverpool: "Es una sensación totalmente única. Saber que al entrar al campo podrás experimentar a estos increíbles fanáticos y este gran estadio, que siempre está ahí detrás de nosotros y brindándonos apoyo, a veces incluso te pone la piel de gallina. Honestamente, nada se compara con esto", afirmó.

Por lo pronto, Luis Díaz espera replicar su buen estado de forma en Inglaterra con la Selección Colombia, quien enfrentará a Venezuela y Chile en el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

