Siguen las críticas para Ancelotti por la sustitución de James

James Rodríguez regresó con el Everton luego de una lesión que lo dejó inactivo alrededor de 45 días. En el compromiso ante el Crystal Palace, el colombiano volvió a convertir para darle la ventaja a los ‘Toffes’ que terminaron empatando el partido en los últimos minutos del encuentro.

A pesar del gol y el buen partido que llevaba James, el entrenador Carlo Ancelotti tomó la decisión de sacarlo al minuto 79, ya que “hizo un gran esfuerzo. Pasó mucho tiempo sin jugar. Realizó un partido fantástico, marcó un gol y ayudó al equipo. Al final, no tenía mucha energía y para evitar un problema lo saqué".

No obstante, la decisión de Ancelotti aún sigue estando en el ojo del huracán, debido a que los ‘Toffes’ empataron y no pudieron acceder a la zona de torneos internacionales. Por tal razón, Michael Ball, ex jugador del Everton escribió en el medio inglés, Liverpool Echo que Carlo Ancelotti “se equivocó con sus sustituciones, pensé. Los cambios le dieron a Palace un poco de fe. Estaban contentos con el 1-0 para intentarlo, para intentar arrebatar algo, y creo que las sustituciones les dieron más mentalmente que cualquier otra cosa".

Asimismo, Ball recalcó que el colombiano debía seguir dentro de la cancha para poder quedarse con los tres puntos: “James se va con 10 minutos para el final, estamos acostumbrados. Puedo entender las razones por las que salió porque no ha jugado muchos partidos recientemente. Pero el juego no se ganó. Gana el juego y luego mete estos cambios. El ataque es la mejor forma de defensa, agarra un segundo gol y luego los cambios".



Hay que recordar que Everton con este empate quedó en la octava posición de la Premier League y por tal razón, debe visitar al Brighton para recuperar los puntos que se le escaparon en casa y seguir con el objetivo de quedar entre los primeros lugares.