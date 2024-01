Siguen las malas noticias en Aston Villa por Jhon Jáder Durán: ya lo confirmaron

El mercado de fichajes en la Premier League avisa fuertemente con el interés del Chelsea en contar con el delantero colombiano, que le pertenece al Aston Villa, Jhon Jáder Durán. Sin embargo, la postura de Unai Emery, director técnico del cuadro de Birmingham es negar cualquier posibilidad de que el ex Chicago Fire se vaya.

Aunque ha sido más suplente que inicialista por Ollie Watkins, el delantero fijo para Unai Emery, el estratega quiere contar con la juventud y proyección que tiene Jhon Durán. Para el colombiano, también la prioridad es su equipo actual pese a los rumores del AC Milan y el Chelsea que se han interesado por contar con el delantero.

Chelsea tendría al colombiano que ha tenido uno que otro juego en la Selección Colombia como una de las prioridades. Pero, por ahora la respuesta de Aston Villa sigue siendo un no rotundo. Los ‘Blues’ buscan romper el mercado y antes que termine la ventana, llevarse a Jhon Jáder Durán. Justo cuando salió ese rumor que el conjunto londinense ofertaría, se lesionó el antioqueño.

Es curioso que todo esto de la lesión de Jhon Durán ocurra justo en el momento que suena fuertemente con irse al Chelsea. Unai Emery explicó que el delantero sufrió un golpe contra el Everton, y sería baja por algunos partidos. Ya se perdió el de la FA Cup ante el club londinense que lo quiere en este mercado y la expectativa era si podía estar en la Premier League en el próximo partido.

Aston Villa hizo oficial la confirmación de las malas noticias sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán para las próximas fechas de la Premier League mientras se recupera del golpe sufrido ante el Everton.

El martes 30 de enero, los ‘Villanos’ juegan ante el Newcastle en el Villa Park, y el colombiano no estará. En sus redes sociales, el club informó, “el técnico confirma que Pau Torres, Lucas Digne y Jhon Durán no están disponibles para enfrentarse al Newcastle United, mientras que Jacob Ramsey es duda”. Por ahora, el regreso de Durán no está confirmado.