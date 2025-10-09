¿Simeone saldría del Atlético de Madrid? “Revolucionaría toda la Premier”

Ya son 14 años desde que Diego Pablo Simeone tomó las riendas del Atlético de Madrid, y parece que nadie lo sacará de ese cargo. Su amor por el club se hace sentir en cada salida en el Estadio Riyadh Metropolitano y sus ocho títulos que ha ganado con el equipo madrileño también comprueban su idilio por la institución.

Aunque en los últimos años ha sido resistido por la afición y, pese a que ha habido personas que han querido acabar el ciclo del argentino, Diego Pablo Simeone se sigue manteniendo en la competencia en esta temporada en busca de pelear por el título liguero, además de mirar a la UEFA Champions League como el máximo objetivo.

Con todo en juego, un referente del Manchester United sentenció que al club inglés le vendría muy bien tener a Diego Simeone como entrenador, especialmente para ganarle a la crisis y al mal momento que vive el club junto con Rúben Amorim, pese a que ya ha podido meterse en la décima casilla de la Premier League y pelea por entrar a la parte alta de competencias europeas.

ROY KEANE PIDIÓ A DIEGO SIMEONE PARA EL MANCHESTER UNITED

El volante irlandés, Roy Keane que dejó su huella en el Manchester United afirmó que el equipo inglés necesita un cambio grande para poder pelear por las posiciones de arriba en la Premier League. En Stick in Football, programa de The Overlap, Keane señaló al entrenador argentino como el ideal para el resurgimiento de los ‘Red Devils’.

Roy Keane aseveró que, “lo llevo diciendo desde hace años, me gustaría que (Diego Pablo) Simeone, del Atlético de Madrid, fuera allí (al Manchester United). Me gustaría verlo allí. Sé que su amigo (Andrea Berta) se ha ido al Arsenal. Creo que causaría un caos, pero un caos positivo. Lo revolucionaría todo. No hay garantías, pero me gustaría verle por su personalidad, su trayectoria”.

Además, el irlandés también aseguró que la filosofía y el estilo de juego de Diego Simeone calaría perfecto en el Manchester United, “la gente puede pensar en estilos de fútbol, pero marcaron cinco goles al Real Madrid. No le gusta que sus equipos encajen demasiados goles o concedan demasiadas ocasiones, pero saben jugar y luchar. Hace unas semanas, en Liverpool, el equipo no es tan bueno como hace unos años, pero aun así tuvo espíritu de lucha. Él estaba en la banda y lo expulsaron esa noche. Me gustaría una gran personalidad (para el Manchester United)”.

EL RESPALDO DE JIM RATCLIFFE PARA RÚBEN AMORIM

Poco a poco, Rúben Amorim viene ascendiendo escalones con el Manchester United. De hecho, Sir Jim Ratcliffe afirmó en The Business que Amorim tiene tres años para demostrar que es un gran entrenador. Al luso lo trajeron como el salvador después de un irregular proyecto con Erik ten Hag, pero no ha podido mantenerse en lo más alto de su nivel.

Justamente, aunque Roy Keane puso como candidato a Diego Simeone como la mejor opción de revolucionar a todo el Manchester United, el exjugador irlandés también respaldó al entrenador portugués al admitir que, “hay que darle una oportunidad, sin duda”. Rúben Amorim seguirá en el cargo y lo dicho por Jim Ratcliffe es un espaldarazo para que el ex Sporting Lisboa siga.

Pese a que Diego Simeone es una de las grandes opciones que quiere Roy Keane, parece difícil que el argentino deje su cargo con Atlético de Madrid, especialmente porque está peleando en todos los frentes, y, aunque la Liga de España no arrancó de la mejor manera, hicieron una inversión gigante para ganarlo todo.