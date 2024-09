Sin estrellas: los jugadores que dejarían el Manchester City en caso de descenso

El mundo del fútbol se centra en estos días en el caso del Manchester City, pues el equipo de Pep Guardiola se ve afectado por los múltiples cargos por quebrantar la regulación financiera de la competición inglesa.

El crecimiento del club en los últimos años ha sido notable, impulsado por la inversión del grupo árabe propietario del equipo. Esta inversión ha permitido al club conquistar varios títulos locales, como la Premier League, la Carabao Cup y la FA Cup. Además, el equipo alcanzó un hito importante al ganar su primera UEFA Champions League, tras vencer al Inter de Milán en la final de la temporada 2022-2023, consolidando su posición entre los grandes clubes del fútbol europeo.

Pese a esto, el caso en contra del club ha tocado fibras sensibles, pues aunque no se ha dado un veredicto todo parece indicar que varios jugadores plantean abandonar el equipo en caso que el castigo determinado por la comisión sea un descenso.

Aunque el mismo Pep Guardiola se ha encargado que los jugadores no se pronuncien sobre el caso del Centro Internacional de Resolución de Disputas, lo cierto es que la incertidumbre ha obligado a que varios agentes de estrellas del club hablen con la junta directiva para plantear opciones ante un descenso.

Jugadores como Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva o Rodri estarían considerando cambiar de aires si la sanción al City involucra no seguir disputando la Premier League.

Otro que podría salir del equipo es Pep Guardiola, además el reconocido entrenador ha aceptado su interés por llegar a dirigir un equipo de la Serie A.

"Me encanta Italia, pero disfruto mucho estando aquí. Me encanta el fútbol inglés. Es fantástico. Lo disfruto mucho. Te dejan tranquilo para que puedas seguir con tu trabajo. Eso no pasa en ningún otro sitio. Este es un gran club. Me siento muy bien aquí. Estoy contento de estar aquí", mencionó.

Las próximas semanas serán cruciales para que la comisión analice el caso y determine la sanción para el equipo en caso de encontrarlo culpable, por lo que se deberá esperar para conocer si el equipo que más ha ganado la Premier League en los últimos años.