Slot deja mensaje a Luis Díaz y Liverpool tras derrota: "no fue suficiente"

Liverpool sigue siendo el líder de la Premier League pese a su derrota ante el Fulham en el marco de la jornada 31, en donde Luis Díaz fue protagonista con su gol.

Ahora, tras el compromiso el mismo entrenador del Liverpool, Arne Slot, habló sobre el momento que se vivió en el juego y los errores que tuvo el club en los primeros minutos.

"Creo que especialmente 15 minutos de la primera parte. También vi momentos antes de encajar un gol o antes de encajar el segundo que eran normales para nosotros. Vi algunas jugadas de preparación muy buenas, por cómo nos posicionamos. Así que no fueron 45 minutos desastrosos, pero creo que los errores que cometimos son algo a lo que no estamos acostumbrados, y eso es diferente a jugar mal, en mi opinión", dio a conocer.

"Esto puede pasar, sobre todo si juegas contra un buen equipo como el Fulham. Si cometes errores, tienen la capacidad de castigarnos. Creo que al final, en la segunda parte, creamos tantas ocasiones que podríamos haberlo compensado".

Sin duda, la inesperada derrota del club deja varias dudas y el entrenador aprovechó la rueda de prensa para enviar un mensaje a sus jugadores en un momento clave de la temporada, pues cada vez se acerca más el título de Premier, aunque no pueden contar con derrotas.

"El mensaje principal fue que mostraron un gran carácter en la segunda parte, pero no por primera vez esta temporada tuvimos una primera parte difícil. No ocurrió mucho, pero puedo pensar en el Southampton en casa, por ejemplo, donde jugamos bastante mal. Normalmente podemos compensarlo gracias a la mentalidad del equipo, su estado físico y los suplentes que podemos incorporar. Hoy no fue suficiente y ahora tenemos toda una semana para prepararnos para el West Ham", reconoció.