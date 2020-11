"Solo hay un James Rodríguez. No hay cómo reemplazarlo"

La llegada de James Rodríguez causó mucha emoción entre los hinchas del Everton, teniendo en cuenta que hace algunas temporadas el equipo inglés no les daba un fichaje de ese calibre como el del colombiano.



“El Everton no hace fichajes como James Rodríguez, o al menos no lo hace desde hace mucho tiempo y todos deberíamos reconocer lo golpista que es su fichaje. El equipo actual es posiblemente el más talentoso y dinámico que ha tenido durante la era de la liga inglesa”, sostuvo el diario ‘Premier League Central’

Y es que lo que lleva jugando James en la Premier League lo han convertido en un fichaje ‘estrella’ en Inglaterra, ya que el ‘10’ ha retribuido la confianza del estratega italiano, Carlo Ancelotti, quien 'se la jugó' ante la dirigencia para que el cucuteño mostrara la calidad que tiene.



Los compromisos que ha disputado Rodríguez en los dos meses que lleva, han servido para que reciba halagos sobre el gran nivel (a excepción de unos partidos) demostrado en el fútbol británico.

Según ‘Premier League Central’, en el Everton “solo hay un James Rodríguez. En caso de que el colombiano sufriera una lesión grave o una pérdida de forma, no hay ningún jugador o combinación de jugadores en su plantilla capaz de reemplazarlo”



Además de sus buenas actuaciones, James ha dejado números increíbles para las estadísticas, teniendo en cuenta que “ha realizado 110 tiros dentro del área de 18 yardas resultando en 31 goles. Mientras que Sigurdsson ha anotado 29 en 182 tiros, con solo 3 tiros desde adentro del área de 6 yardas”.