Solo un colombiano: Everton confirmó la titular ante Manchester United

Everton confirmó la titular para el partido ante Manchester United por la fecha 23 de la Premier League. Contrario a lo que se creía, solo un colombiano va a estar desde el arranque. Se trata de James Rodríguez, quien había sido suplente en la jornada pasada frente al Leeds dirigido por el técnico argentino Marcelo Bielsa y que terminó en triunfo de los 'toffees' 2-1.

