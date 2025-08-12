Sonríe Liverpool; olvidarán a Luis Díaz con inminente fichaje de 127 millones

Alexander Isak quiere sí o sí salir de Newcastle

Pese a ser el club más rico del mundo y contar con el escaparate de la Champions League de cara al año que viene, además de poder optar a otros títulos, siendo vigentes campeones de la Copa de la Liga, el Newcastle está sufriendo para reforzar su plantilla.

Si la dirección deportiva de St. James Park no encuentra una solución para mejorar la situación ofensiva del equipo, que solo ha añadido a Anthony Elanga este verano, la salida de Isak se complica mucho, aunque este se cierre en banda y quiera salir sí o sí.



El delantero, que cobra menos que otras dos figuras del Newcastle como Bruno Guimaraes y Anthony Gordon, no llegó a principios de verano a un acuerdo de renovación con el club, que rechazó sus exigencias salariales en un contrato que vence en 2028.