Sonríe Liverpool; olvidarán a Luis Díaz con inminente fichaje de 127 millones
El equipo de Anfield viene de perder el título de la Community Shield ante el Crystal Palace.
Alexander Isak se ha plantado. Es el Liverpool o nada. El sueco quiere unirse a los campeones de la Premier League y está dispuesto a forzar un traspaso que el Newcastle ya rechazó cuando los 'Reds' ofrecieron 110 millones de libras (127 millones de euros) hace escasos días.
El delantero, uno de los pilares del Newcastle de Eddie Howe que se ha clasificado en dos de los últimos tres años a la Champions League, incluso ha puesto en alquiler la casa en la que ha vivido las tres últimas temporadas, desde que llegó a Inglaterra procedente de la Real Sociedad, según el diario británico "The Times".
Alexander Isak quiere sí o sí salir de Newcastle
Pese a ser el club más rico del mundo y contar con el escaparate de la Champions League de cara al año que viene, además de poder optar a otros títulos, siendo vigentes campeones de la Copa de la Liga, el Newcastle está sufriendo para reforzar su plantilla.
Si la dirección deportiva de St. James Park no encuentra una solución para mejorar la situación ofensiva del equipo, que solo ha añadido a Anthony Elanga este verano, la salida de Isak se complica mucho, aunque este se cierre en banda y quiera salir sí o sí.
El delantero, que cobra menos que otras dos figuras del Newcastle como Bruno Guimaraes y Anthony Gordon, no llegó a principios de verano a un acuerdo de renovación con el club, que rechazó sus exigencias salariales en un contrato que vence en 2028.
Los gastos de Liverpool y sus ingresos por la venta de jugadores
El Liverpool ya ofreció hace unos días 110 millones de libras por él, pero el Newcastle le valora en 150 millones, por lo que la rechazó sin pensarlo. Los 'Reds' filtraron a la prensa que no aumentaran esta cantidad después de haberse gastado ya 300 millones en este mercado en jugadores como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.
A este gasto del Liverpool, que ha amortiguado con ventas como las de Luis Díaz, Jarrel Quansah y Darwin Núñez, que han dejado 160 millones en Anfield, se suma la dificultad del Newcastle para convencer a sus objetivos de unirse al proyecto de Howe.
