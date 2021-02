Sorpresa en Everton: Ancelotti confirma su titular; James irá de suplente

En el estadio de Ellan Road, Everton visita a Leeds United con el fin de borrar la dolorosa derrota que sufrió el fin de semana pasado ante el Newcastle. Por tal razón, el estratega Carlo Ancelotti espera que con sus once titulares el objetivo trazado se cumpla.

Por ende, el italiano decidió dejar al colombiano James Rodríguez en el banco de suplentes para este encuentro, a pesar que en los últimos partidos el mediocampista ha sido una de las figuras relevantes para los ‘Toffes’.

No obstante, Ancelotti decidió seguir apostándole al central mundialista, Yerry Mina, quien iniciará desde el pitido inicial con el fin de evitar que a su compañero, el golero Robin Olsen le marquen los delanteros del equipo que dirige, Marcelo Bielsa.

